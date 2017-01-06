«Локомотив»: «Самедов в «Спартаке»? Давайте подождем до понедельника»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переходе полузащитника Александра Самедова в «Спартак». Ранее сообщалось, что железнодорожники могут получить за трансфер россиянина 4 миллиона евро.

– Пока не готов комментировать ситуацию с Самедовым. Как что-то будет, все объявим.

– Какова вероятность, что он уйдет в «Спартак» в ближайшее время?

– Тоже не готов сказать. Думаю, о чем-то можно будет говорить в понедельник.