Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив»: «Самедов в «Спартаке»? Давайте подождем до понедельника»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переходе полузащитника Александра Самедова в «Спартак». Ранее сообщалось, что железнодорожники могут получить за трансфер россиянина 4 миллиона евро.

    – Пока не готов комментировать ситуацию с Самедовым. Как что-то будет, все объявим.

    – Какова вероятность, что он уйдет в «Спартак» в ближайшее время?

    – Тоже не готов сказать. Думаю, о чем-то можно будет говорить в понедельник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2017 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100634

      zigbert 6 января 2017, 18:59

      Скорее бы заканчивалось это темное дело.Самедов усилит Спартак.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11