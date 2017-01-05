Левандовски: «Цель на 2017 год – выиграть как можно больше титулов»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своих целях на 2017 год, а также поделился впечатлениями от возобновления тренировок.

«Моя цель на 2017 год – выиграть как можно больше титулов.

Какие впечатления от первых тренировок? Они помогают нам должным образом подготовиться. Мы трудимся изо всех сил, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению чемпионата», – сказал польский форвард.