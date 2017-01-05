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    Левандовски: «Цель на 2017 год – выиграть как можно больше титулов»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своих целях на 2017 год, а также поделился впечатлениями от возобновления тренировок.

    «Моя цель на 2017 год – выиграть как можно больше титулов.

    Какие впечатления от первых тренировок? Они помогают нам должным образом подготовиться. Мы трудимся изо всех сил, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению чемпионата», – сказал польский форвард.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.01.2017 15:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 января 2017, 15:30

      Ну чемпик им грех не взять. .Бавария классная команда но в этом году в ЛЧ максисум полуфинал! Нет такого бешеного драйва у команды при Анчелотти

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Sasha1086 5 января 2017, 15:51

      Ну не спешите с выводами, ещё не вечер. Как правило, команды папы Карло пик формы набирают к апрелю-маю, чего не скажешь про команды Пепа Гвардиолы. Так что верим в команду!

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > zatonn 5 января 2017, 16:00

      при Йо́зефе Ха́йнкесе была машина, котороя раскатывала ВСЕХ, чего сейчас не видно. Хотя игра Баварии мне всегда симпотизировала.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Sasha1086 5 января 2017, 16:10

      При Юппе Хайнкесе да, согласен. Ну может мы дождёмся тех времён, когда Бавария станет окончательно немецкой с незначительным вкраплением иностранцев. Насчёт симпатий таки да, начиная где-то с 2000-х.

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