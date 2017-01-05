Тарасов пожелал Мирзаеву скорейшего выздоровления

Убийца умирает. Ну так бывает, бывает пойдешь по неосторожности не в тот переулок - а там парни заведомо сильнее дают по щщам. Ему стоит знать как никому. Если боец умрет - считаю 2 года вполне нормальным сроком наказания.
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов адресовал слова поддержки бойцу смешанных единоборств Расулу Мирзаеву, который попал в больницу после нападения неизвестных.
«24 часа на связи!!! Выздоравливай, Расул», – написал Тарасов в Instagram.
Напомним, что по последним данным, состояние здоровья Мирзаева ухудшилось.