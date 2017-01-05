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    Тарасов пожелал Мирзаеву скорейшего выздоровления

    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов адресовал слова поддержки бойцу смешанных единоборств Расулу Мирзаеву, который попал в больницу после нападения неизвестных.

    «24 часа на связи!!! Выздоравливай, Расул», – написал Тарасов в Instagram.

    Напомним, что по последним данным, состояние здоровья Мирзаева ухудшилось.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    05.01.2017 06:53
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 5 января 2017, 20:39

      Убийца умирает. Ну так бывает, бывает пойдешь по неосторожности не в тот переулок - а там парни заведомо сильнее дают по щщам. Ему стоит знать как никому. Если боец умрет - считаю 2 года вполне нормальным сроком наказания.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 5 января 2017, 10:13

      Админы, пора комменты отключать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > richi 5 января 2017, 20:40

      Согласен абсолютно. Пора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      vsolon 5 января 2017, 08:00

      пидар он и в локомотиве пидар

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 января 2017, 07:42

      А Бузов писал слова поддержки семье Ивана Агафонова?

      5
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      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > bumer_moscow 5 января 2017, 08:21

      Не надо лишних слов , когда не знаешь всех деталей истории Мирзаева с Агафоновым... по началу я тоже так думал "да них.. себе этот ММАшник совсем ох..л?" ан нет не так то там все просто этот Агафонов сам нарвался, а основания на то чтобы втащщить ему в е..ло оказались более чем весомыми...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > АртурZaСМ 5 января 2017, 10:35

      а кроме как убить ничего нельзя было сделать с Агафоновым?
      каким бы он ни был, и чтобы не говорил, суть не в том кто прав, а кто виноват, а в том, что профессиональные бойцы не должны драться с обычными людьми, тем более так чтоб тот умер, это как оружие применить.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > 5 января 2017, 10:40

      Медаль пацанам, которые это сделали.

      7
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > fon_der_tan 5 января 2017, 10:52

      Убить намеренно и нечаянно две разные вещи... Втащил ему в еб..о, а тот падая ударился обо что-то... это несчастный случай такое могло с любым произойти... ты бы тоже мог оказаться на месте Мирзаева защищая свою честь и честь своей девушки и ты был бы согласен с тем что тебя считают убийцей??? ... пойми правильно я не оправдываю Мирзаева, но попробуй поставить себя на его место...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > fon_der_tan 5 января 2017, 10:53

      и да о том что бойцы не должны применять силу и т.д. поинтересуйся габаритами Агафонова и Мирзаева... ты удивишься

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > fon_der_tan 5 января 2017, 10:55

      Откинь в сторону национальные принадлежности и поставь себя на его место может тогда ты поймешь...

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > bumer_moscow 5 января 2017, 11:38

      Он его не убивал, если ты не идиот ты должен понять этого!

      -2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > bumer_moscow 5 января 2017, 11:40

      И ваще ваш Агафанов по участкам ходил, за вот такие дела что о сделал в эту ночь. Расул не какой то лохь там, что можно обзывать то сё. Он просто ударил, а этот шпентик Иван тупо упал!

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > fon_der_tan 5 января 2017, 11:41

      Ты думаешь что он хотел его убивать ?

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > АртурZaСМ 5 января 2017, 11:42

      Они не поймут, у школьников выходные)

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > все_будет_AUDI 5 января 2017, 11:42

      Тут ты и прав)

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Mr Abdullaev 5 января 2017, 12:27

      а теперь переведи на русский.

      2
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > АртурZaСМ 5 января 2017, 12:44

      Да я вообще имел в виду что оправдывать его нет смысла, и наказание он понес заслуженно, как и те кто напали на Мирзаева должны понести, а не то что он плохой потому что не русский.

      0
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > Mr Abdullaev 5 января 2017, 12:45

      Не хотел конечно, но за непреднамеренное убийство тоже положено наказание, независимо от национальности.

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > все_будет_AUDI 5 января 2017, 14:14

      Как ничего не дали пока разбирательство шло почти год потом отсидел еще год и того почти 2 года отсидел за убийство по неосторожности вполне достаточно...

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow > АртурZaСМ 5 января 2017, 21:57

      Э хачапурян.Т.е. если я тебе всеку ты упадешь ударишься головой о бардюр, получишь сильную травму, то судиться ты будешь с бордюром за то что он тебе травму причинил а я как бы не при чем тут?.)))))Клоун.

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      Рейтинг: +345

      zadira56 5 января 2017, 07:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Держись,Расул!

      -4
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