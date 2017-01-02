Витсель в течение 48 часов прибудет в Китай

Бельгийский журналист Свен Клаес в своем аккаунте в Twitter сообщил, что в ближайшие дни полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отправится в Китай для завершения сделки по переходу в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Согласно моей последней информации, Витсель и его агенты отправятся в Китай в течение 48 часов. Футболист все еще на отдыхе в Румынии», – написал Клаес.

Ранее сообщалось, что Витсель подпишет контракт с китайским клубом на три года, зарабатывая 25 миллионов евро в год.