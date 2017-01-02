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    Витсель в течение 48 часов прибудет в Китай

    Бельгийский журналист Свен Клаес в своем аккаунте в Twitter сообщил, что в ближайшие дни полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отправится в Китай для завершения сделки по переходу в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Согласно моей последней информации, Витсель и его агенты отправятся в Китай в течение 48 часов. Футболист все еще на отдыхе в Румынии», – написал Клаес.

    Ранее сообщалось, что Витсель подпишет контракт с китайским клубом на три года, зарабатывая 25 миллионов евро в год.

    Источник: Twitter

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    02.01.2017 12:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 января 2017, 02:33

      Уже не новость, было и так понятно, что Витсель выберет деньги

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 января 2017, 16:00

      Когда в туалет пойдёт - тоже обязательно новость напишите об этом, уважаемая редакция !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 января 2017, 15:21

      до сих пор не верю

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 2 января 2017, 13:14

      Молодец - счастливого пути!

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