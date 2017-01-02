20-летний Джамалутдинов покинул «Анжи»

Один из бомбардиров резервистов,талантливый парнишка. Думаю правильно сделал,лучше развиваться где угодно,но не в родном клубе,увы но там заиграть не реально,так как правители гавно. Я бы вообще хотел чтобы оттуда и весь резерв и молодёжка,да вообще все ушли из принципа,чтоб доигрывать даже клуб не смог,может тогда совестно станет тем кто это вытворяет с клубом.
Полузащитник «Анжи» Тамирлан Джамалутдинов покинул команду. У футболиста истек контракт с дагестанским клубом. Махачкалинцы предложили 20-летнему хавбеку новое соглашение, но он предпочел сменить команду.
На счету Джамалутдинова 68 матчей за резервную команду «Анжи».