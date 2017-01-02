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    20-летний Джамалутдинов покинул «Анжи»

    Полузащитник «Анжи» Тамирлан Джамалутдинов покинул команду. У футболиста истек контракт с дагестанским клубом. Махачкалинцы предложили 20-летнему хавбеку новое соглашение, но он предпочел сменить команду.

    На счету Джамалутдинова 68 матчей за резервную команду «Анжи».

    Источник: ФК «Анжи»

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    02.01.2017 11:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 3 января 2017, 03:36

      Один из бомбардиров резервистов,талантливый парнишка. Думаю правильно сделал,лучше развиваться где угодно,но не в родном клубе,увы но там заиграть не реально,так как правители гавно. Я бы вообще хотел чтобы оттуда и весь резерв и молодёжка,да вообще все ушли из принципа,чтоб доигрывать даже клуб не смог,может тогда совестно станет тем кто это вытворяет с клубом.

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 2 января 2017, 16:56

      Правильно, нафиг это днище, которое следующий сезон в фнл будет. Керимов наигрался в игрушку под названием Анжи и все. Теперь это аутсадер и...

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