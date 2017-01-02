20-летний Джамалутдинов покинул «Анжи»

Полузащитник «Анжи» Тамирлан Джамалутдинов покинул команду. У футболиста истек контракт с дагестанским клубом. Махачкалинцы предложили 20-летнему хавбеку новое соглашение, но он предпочел сменить команду.

На счету Джамалутдинова 68 матчей за резервную команду «Анжи».