Иньеста: «Вижу Месси только в футболке «Барселоны»

Правильно . Месси без Барселоны обычный средняк.Да он останется в истории футбола. Но в истории Барселоны.Все его рекорды связаны с Барсой.
Его достижение:
Чемпион Испании (8): 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Испании (4): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16
Обладатель Суперкубка Испании (7): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016
Победитель Лиги чемпионов (4): 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015
Первый футболист Европы по версии «France Football»: 2015
Лучший нападающий чемпионата Испании сезона: 2008/09
Лучший игрок чемпионата Испании (Приз ди Стефано) (4): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2014/15
Лучший игрок Испании по версии LFP (6): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13[187], 2014/15
Лучший нападающий Испании по версии LFP (7): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13[187], 2014/15, 2015/16
Лучший бомбардир Лиги чемпионов (5): 2008/09 (9 мячей), 2009/10 (8 мячей), 2010/11 (12 мячей), 2011/12 (14 мячей), 2014/15 (10 мячей)[188]
Лучший нападающий Лиги чемпионов 2008/09 по версии УЕФА
Лучший игрок Лиги чемпионов 2008/09 по версии УЕФА
Обладатель «Золотой бутсы» (3): 2010, 2012, 2013
Обладатель «Золотого мяча ФИФА» (4): 2010[192], 2011[193], 2012[194][195], 2015[196].
Достижении Криштиано Рональду:
Чемпион английской Премьер-лиги (3): 2006/07, 2007/08, 2008/09
Обладатель Кубка Англии: 2003/04
Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2005/06, 2008/09
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2007/08
Обладатель Суперкубка Англии: 2007
Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
Чемпион Испании: 2011/12
Обладатель Кубка Испании (2): 2010/11, 2013/14
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2013/14, 2015/16
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2014, 2016
Обладатель Суперкубка Испании: 2012
Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2014, 2016
Чемпион Европы: 2016
Серебряный призёр чемпионата Европы: 2004
Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012
Личные достижения
Обладатель «Золотого мяча» по версии France Football (2): 2008, 2016[92]
Обладатель «Золотого мяча ФИФА» (2): 2013, 2014
Обладатель «Золотой бутсы» (4): 2008, 2011, 2014[93], 2015
Лучший футболист мира по версии ФИФА: 2008
Лучший футболист мира по версии FIFPro: 2008
Лучший клубный футболист по версии УЕФА: 2008
Лучший клубный нападающий по версии УЕФА: 2008
Лучший игрок финала Лиги чемпионов УЕФА (по версии болельщиков): 2008
Лучший футболист мира по версии World Soccer (3): 2008, 2013, 2014
Лучший футболист Европы по версии УЕФА (2): 2014, 2016
Лучший футболист Европы (Onze d’Or) (3): 2008, 2013, 2014
Второй футболист Европы по версии France Football (2): 2007, 2009
Второй футболист мира по версии ФИФА (3): 2009, 2011, 2012
Второй футболист Европы (Onze d’Argent) (2): 2007, 2009
Третий футболист мира по версии ФИФА: 2007
Третий футболист Европы (Onze de Bronze): 2010
Лучший молодой игрок чемпионата Европы 2004 года
Лучший футболист Португалии за границей: 2007
Обладатель приза сэра Мэтта Басби лучшему игроку года (3): 2004, 2007, 2008
Игрок сезона английской Премьер-лиги (2): 2006/07, 2007/08
Лучший футболист Англии по версии футболистов ПФА (2): 2007, 2008
Лучший футболист Англии по версии болельщиков ПФА (2): 2007, 2008
Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов (2): 2007, 2008
Лучший молодой футболист Англии по версии ПФА: 2007
Лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА: 2008
Лучший игрок чемпионата Испании (Приз Ди Стефано) (4): 2012, 2013, 2014, 2016
Лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА (4): 2008, 2013, 2014, 2015[94]
Лучший бомбардир чемпионата Европы: 2012[95]
Игрок месяца английской Премьер-лиги (4): ноябрь 2006, декабрь 2006, январь 2008, март 2008
Лучший бомбардир английской Премьер-лиги («Золотая бутса» английской Премьер-лиги): 2008
Лучший ассистент английской Премьер-лиги: 2007[96]
Лучший бомбардир чемпионата Испании (Трофей Пичичи) (3): 2011, 2014, 2015
Лучший бомбардир Кубка Испании: 2011[97]
Лучший спортсмен Португалии, выступающий за рубежом (7): 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013
Лучший игрок сезона по версии Goal.com (англ.)русск. (3): 2008, 2012, 2014
Лучший игрок года по версии Globe Soccer (англ.)русск. (3): 2011, 2013, 2016
Лучший молодой игрок мира по версии FIFPro (версия болельщиков) (2): 2005, 2006
Обладатель Трофея «Браво»: 2004
Обладатель премии AS (2): 2009, 2011
Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА: 2009 (гол в ворота «Порту»)
Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру национальных чемпионатов: 2014[93][98]
Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру мира в международных матчах (3): 2013, 2014[99], 2016
Автор лучшего гола по версии читателей Marca: 2011 (в ворота «Барселоны» в финале Кубка Испании)
Автор 1000-го гола «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге (в ворота «Мидлсбро» 29 октября 2005 года)
Обладатель приза за самый красивый гол сезона в «Манчестер Юнайтед» (2): 2008, 2009
Второй игрок чемпионата Испании (Приз Ди Стефано) (2): 2009/10, 2010/11
Входит в состав символической сборной мира по версии ФИФА (8): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Входит в состав символической сборной Европы по версии УЕФА (9): 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Входит в состав символической сборной XXI века по версии УЕФА[100]
Входит в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА (3): 2004, 2012, 2016
Входит в состав символической сборной XXI века по версии УЕФА
Входит в состав символической сборной первых 20 сезонов английской Премьер-лиги (версия экспертов)
Входит в состав символической сборной первых 20 сезонов английской Премьер-лиги (версия болельщиков)
Входит в состав символической сборной английской Премьер-лиги (4): 2006, 2007, 2008, 2009
Входит в состав символической сборной чемпионата Испании (4): 2010, 2011,2012, 2013
Входит в состав символической сборной 2009 года по версии FIFPro
Самый полезный игрок в Европе по версии читателей Marca: 2012/13
Рекорды
Лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы: 9 голов[101]
Рекордсмен чемпионатов Европы по количеству сыгранных матчей: 21 матч
Лучший бомбардир в истории сборной Португалии: 68 голов
Рекордсмен сборной Португалии по количеству сыгранных матчей: 136 матчей
Рекордсмен сборной Португалии по количеству голов на чемпионатах Европы: 9 голов
Лучший бомбардир в истории международных матчей на клубном уровне: 103 гола
Лучший бомбардир в истории еврокубков: 98 голов[102]
Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов УЕФА: 96 голов[103]
Лучший бомбардир в истории Клубного чемпионата мира: 5 голов[104]
Рекордсмен английской Премьер-лиги по количеству голов в сезоне (38-матчевый сезон): 31 гол (2007/08)[105]
Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА и Кубка европейских чемпионов по количеству голов в одном сезоне: 17 голов (2013/14)
Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА по количеству голов на групповом этапе в одном сезоне: 11 голов
Лучший бомбардир в истории плей-офф Лиги чемпионов УЕФА: 44 гола[102]
Лучший бомбардир в истории «Реал Мадрид»: 380 голов
Лучший бомбардир «Реал Мадрид» в чемпионате Испании: 270 голов
Лучший бомбардир «Реал Мадрид» в еврокубках: 80 голов
Рекордсмен «Реал Мадрид» по количеству голов в сезоне: 61 гол
Рекордсмен «Реал Мадрид» по количеству голов в сезоне чемпионата Испании: 48 голов
Лучший бомбардир в истории мадридского дерби: 18 голов
Единственный игрок, получивший подряд все три призовых мяча ФИФА: бронзовый (2007), серебряный (2009), золотой (2008)
Рекордсмен по количеству титулов обладателя «Золотой бутсы»: 4 титула
Первый игрок в истории чемпионата Испании, забивавший 25 и более голов в течение 6 сезонов подряд
Единственный игрок в истории чемпионата Испании, забивавший 30 и более голов в течение 6 сезонов подряд
Единственный игрок в истории испанского футбола, забивавший 50 и более голов во всех соревнованиях в течение 6 сезонов подряд
Единственный игрок в истории Лиги чемпионов УЕФА, забивавший 10 и более голов в течение 5 сезонов подряд
Забил первые 250 голов в чемпионате Испании за наименьшее количество матчей в истории соревнования: 228 матчей
Первый игрок в истории чемпионата Испании, забивший голы всем командам, принимавшим в нём участие, в течение одного сезона (2011/12)
Первый игрок в истории чемпионата Испании, забивший 40 и более голов в двух сезонах подряд
Рекордсмен чемпионата Испании по количеству матчей за один сезон, в которых удалось отметиться голом (38-матчевый сезон): 27 матчей[97]
Рекордсмен чемпионата Испании по количеству хет-триков: 30 хет-триков
Рекордсмен чемпионата Испании по количеству хет-триков за сезон: 8 хет-триков[97]
Рекордсмен испанского футбола по количеству хет-триков во всех соревнованиях: 40 хет-триков
Единственный игрок в истории чемпионата Испании, принявший участие в 32 победных матчах в течение одного сезона
Единственный игрок в истории Лиги чемпионов УЕФА, забивший 16 голов за календарный год (2015)
Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА по количеству хет-триков за сезон: 3 хет-трика[106]
Первый игрок «Реал Мадрид», забивший в чемпионате Испании 14 голов за пять матчей подряд (2010/11)
Первый игрок «Реал Мадрид», сделавший 4 хет-трика в течение 11 первых матчей сезона (2011/12)
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассчитывает, что клуб сможет договориться с Лионелем Месси о продлении контракта.
«Надеюсь, что Месси останется в «Барселоне». Он тот футболист, который приносит команде титулы. Я вижу Месси только в футболке «Барселоны», – сказал Иньеста.
Стоит отметить, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до середины 2018 года.