Иньеста: «Вижу Месси только в футболке «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассчитывает, что клуб сможет договориться с Лионелем Месси о продлении контракта.

«Надеюсь, что Месси останется в «Барселоне». Он тот футболист, который приносит команде титулы. Я вижу Месси только в футболке «Барселоны», – сказал Иньеста.

Стоит отметить, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до середины 2018 года.