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    Иньеста: «Вижу Месси только в футболке «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассчитывает, что клуб сможет договориться с Лионелем Месси о продлении контракта.

    «Надеюсь, что Месси останется в «Барселоне». Он тот футболист, который приносит команде титулы. Я вижу Месси только в футболке «Барселоны», – сказал Иньеста.

    Стоит отметить, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Marca

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    01.01.2017 10:59
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 2 января 2017, 13:30

      Правильно . Месси без Барселоны обычный средняк.Да он останется в истории футбола. Но в истории Барселоны.Все его рекорды связаны с Барсой.
      Его достижение:
      Чемпион Испании (8): 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
      Обладатель Кубка Испании (4): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16
      Обладатель Суперкубка Испании (7): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016
      Победитель Лиги чемпионов (4): 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15
      Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
      Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015
      Первый футболист Европы по версии «France Football»: 2015
      Лучший нападающий чемпионата Испании сезона: 2008/09
      Лучший игрок чемпионата Испании (Приз ди Стефано) (4): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2014/15
      Лучший игрок Испании по версии LFP (6): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13[187], 2014/15
      Лучший нападающий Испании по версии LFP (7): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13[187], 2014/15, 2015/16
      Лучший бомбардир Лиги чемпионов (5): 2008/09 (9 мячей), 2009/10 (8 мячей), 2010/11 (12 мячей), 2011/12 (14 мячей), 2014/15 (10 мячей)[188]
      Лучший нападающий Лиги чемпионов 2008/09 по версии УЕФА
      Лучший игрок Лиги чемпионов 2008/09 по версии УЕФА
      Обладатель «Золотой бутсы» (3): 2010, 2012, 2013
      Обладатель «Золотого мяча ФИФА» (4): 2010[192], 2011[193], 2012[194][195], 2015[196].


      Достижении Криштиано Рональду:
      Чемпион английской Премьер-лиги (3): 2006/07, 2007/08, 2008/09
      Обладатель Кубка Англии: 2003/04
      Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2005/06, 2008/09
      Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2007/08
      Обладатель Суперкубка Англии: 2007
      Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
      Чемпион Испании: 2011/12
      Обладатель Кубка Испании (2): 2010/11, 2013/14
      Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2013/14, 2015/16
      Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2014, 2016
      Обладатель Суперкубка Испании: 2012
      Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2014, 2016
      Чемпион Европы: 2016
      Серебряный призёр чемпионата Европы: 2004
      Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012
      Личные достижения
      Обладатель «Золотого мяча» по версии France Football (2): 2008, 2016[92]
      Обладатель «Золотого мяча ФИФА» (2): 2013, 2014
      Обладатель «Золотой бутсы» (4): 2008, 2011, 2014[93], 2015
      Лучший футболист мира по версии ФИФА: 2008
      Лучший футболист мира по версии FIFPro: 2008
      Лучший клубный футболист по версии УЕФА: 2008
      Лучший клубный нападающий по версии УЕФА: 2008
      Лучший игрок финала Лиги чемпионов УЕФА (по версии болельщиков): 2008
      Лучший футболист мира по версии World Soccer (3): 2008, 2013, 2014
      Лучший футболист Европы по версии УЕФА (2): 2014, 2016
      Лучший футболист Европы (Onze d’Or) (3): 2008, 2013, 2014
      Второй футболист Европы по версии France Football (2): 2007, 2009
      Второй футболист мира по версии ФИФА (3): 2009, 2011, 2012
      Второй футболист Европы (Onze d’Argent) (2): 2007, 2009
      Третий футболист мира по версии ФИФА: 2007
      Третий футболист Европы (Onze de Bronze): 2010
      Лучший молодой игрок чемпионата Европы 2004 года
      Лучший футболист Португалии за границей: 2007
      Обладатель приза сэра Мэтта Басби лучшему игроку года (3): 2004, 2007, 2008
      Игрок сезона английской Премьер-лиги (2): 2006/07, 2007/08
      Лучший футболист Англии по версии футболистов ПФА (2): 2007, 2008
      Лучший футболист Англии по версии болельщиков ПФА (2): 2007, 2008
      Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов (2): 2007, 2008
      Лучший молодой футболист Англии по версии ПФА: 2007
      Лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА: 2008
      Лучший игрок чемпионата Испании (Приз Ди Стефано) (4): 2012, 2013, 2014, 2016
      Лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА (4): 2008, 2013, 2014, 2015[94]
      Лучший бомбардир чемпионата Европы: 2012[95]
      Игрок месяца английской Премьер-лиги (4): ноябрь 2006, декабрь 2006, январь 2008, март 2008
      Лучший бомбардир английской Премьер-лиги («Золотая бутса» английской Премьер-лиги): 2008
      Лучший ассистент английской Премьер-лиги: 2007[96]
      Лучший бомбардир чемпионата Испании (Трофей Пичичи) (3): 2011, 2014, 2015
      Лучший бомбардир Кубка Испании: 2011[97]
      Лучший спортсмен Португалии, выступающий за рубежом (7): 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013
      Лучший игрок сезона по версии Goal.com (англ.)русск. (3): 2008, 2012, 2014
      Лучший игрок года по версии Globe Soccer (англ.)русск. (3): 2011, 2013, 2016
      Лучший молодой игрок мира по версии FIFPro (версия болельщиков) (2): 2005, 2006
      Обладатель Трофея «Браво»: 2004
      Обладатель премии AS (2): 2009, 2011
      Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА: 2009 (гол в ворота «Порту»)
      Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру национальных чемпионатов: 2014[93][98]
      Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру мира в международных матчах (3): 2013, 2014[99], 2016
      Автор лучшего гола по версии читателей Marca: 2011 (в ворота «Барселоны» в финале Кубка Испании)
      Автор 1000-го гола «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге (в ворота «Мидлсбро» 29 октября 2005 года)
      Обладатель приза за самый красивый гол сезона в «Манчестер Юнайтед» (2): 2008, 2009
      Второй игрок чемпионата Испании (Приз Ди Стефано) (2): 2009/10, 2010/11
      Входит в состав символической сборной мира по версии ФИФА (8): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
      Входит в состав символической сборной Европы по версии УЕФА (9): 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
      Входит в состав символической сборной XXI века по версии УЕФА[100]
      Входит в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА (3): 2004, 2012, 2016
      Входит в состав символической сборной XXI века по версии УЕФА
      Входит в состав символической сборной первых 20 сезонов английской Премьер-лиги (версия экспертов)
      Входит в состав символической сборной первых 20 сезонов английской Премьер-лиги (версия болельщиков)
      Входит в состав символической сборной английской Премьер-лиги (4): 2006, 2007, 2008, 2009
      Входит в состав символической сборной чемпионата Испании (4): 2010, 2011,2012, 2013
      Входит в состав символической сборной 2009 года по версии FIFPro
      Самый полезный игрок в Европе по версии читателей Marca: 2012/13
      Рекорды
      Лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы: 9 голов[101]
      Рекордсмен чемпионатов Европы по количеству сыгранных матчей: 21 матч
      Лучший бомбардир в истории сборной Португалии: 68 голов
      Рекордсмен сборной Португалии по количеству сыгранных матчей: 136 матчей
      Рекордсмен сборной Португалии по количеству голов на чемпионатах Европы: 9 голов
      Лучший бомбардир в истории международных матчей на клубном уровне: 103 гола
      Лучший бомбардир в истории еврокубков: 98 голов[102]
      Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов УЕФА: 96 голов[103]
      Лучший бомбардир в истории Клубного чемпионата мира: 5 голов[104]
      Рекордсмен английской Премьер-лиги по количеству голов в сезоне (38-матчевый сезон): 31 гол (2007/08)[105]
      Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА и Кубка европейских чемпионов по количеству голов в одном сезоне: 17 голов (2013/14)
      Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА по количеству голов на групповом этапе в одном сезоне: 11 голов
      Лучший бомбардир в истории плей-офф Лиги чемпионов УЕФА: 44 гола[102]
      Лучший бомбардир в истории «Реал Мадрид»: 380 голов
      Лучший бомбардир «Реал Мадрид» в чемпионате Испании: 270 голов
      Лучший бомбардир «Реал Мадрид» в еврокубках: 80 голов
      Рекордсмен «Реал Мадрид» по количеству голов в сезоне: 61 гол
      Рекордсмен «Реал Мадрид» по количеству голов в сезоне чемпионата Испании: 48 голов
      Лучший бомбардир в истории мадридского дерби: 18 голов
      Единственный игрок, получивший подряд все три призовых мяча ФИФА: бронзовый (2007), серебряный (2009), золотой (2008)
      Рекордсмен по количеству титулов обладателя «Золотой бутсы»: 4 титула
      Первый игрок в истории чемпионата Испании, забивавший 25 и более голов в течение 6 сезонов подряд
      Единственный игрок в истории чемпионата Испании, забивавший 30 и более голов в течение 6 сезонов подряд
      Единственный игрок в истории испанского футбола, забивавший 50 и более голов во всех соревнованиях в течение 6 сезонов подряд
      Единственный игрок в истории Лиги чемпионов УЕФА, забивавший 10 и более голов в течение 5 сезонов подряд
      Забил первые 250 голов в чемпионате Испании за наименьшее количество матчей в истории соревнования: 228 матчей
      Первый игрок в истории чемпионата Испании, забивший голы всем командам, принимавшим в нём участие, в течение одного сезона (2011/12)
      Первый игрок в истории чемпионата Испании, забивший 40 и более голов в двух сезонах подряд
      Рекордсмен чемпионата Испании по количеству матчей за один сезон, в которых удалось отметиться голом (38-матчевый сезон): 27 матчей[97]
      Рекордсмен чемпионата Испании по количеству хет-триков: 30 хет-триков
      Рекордсмен чемпионата Испании по количеству хет-триков за сезон: 8 хет-триков[97]
      Рекордсмен испанского футбола по количеству хет-триков во всех соревнованиях: 40 хет-триков
      Единственный игрок в истории чемпионата Испании, принявший участие в 32 победных матчах в течение одного сезона
      Единственный игрок в истории Лиги чемпионов УЕФА, забивший 16 голов за календарный год (2015)
      Рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА по количеству хет-триков за сезон: 3 хет-трика[106]
      Первый игрок «Реал Мадрид», забивший в чемпионате Испании 14 голов за пять матчей подряд (2010/11)
      Первый игрок «Реал Мадрид», сделавший 4 хет-трика в течение 11 первых матчей сезона (2011/12)

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      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 1 января 2017, 21:00

      ему нельзя уходить . он обязан этому клубу

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 1 января 2017, 15:54

      Месси - икона "Барселоны"..

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 1 января 2017, 12:21

      да и только, но за хорошую сумму продадут Китаю!

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      Рейтинг: -130

      калач > Luis Figo 1 января 2017, 15:30

      Это Фига продажная убежал за деньгами, Месси с дества в одном клубе там и закончит.

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