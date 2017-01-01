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    Клопп: «Не стоит равняться на «Челси»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал своих подопечных не обращать внимания на успехи других команд, а сосредоточиться на своих победах.

    «Челси» одержал 13 побед подряд. Это неплохой показатель. При этих 13 победах подряд они опережают ближайшего преследователя лишь на шесть очков. Представляете, как это может раздражать? Нам же не стоит равняться на «Челси». Это очень сильная команда, с хорошей серией побед.

    Нам нужно выигрывать свои матчи, а уже после этого смотреть в турнирную таблицу. Сейчас меня больше радует победа над «Манчестер Сити». Мы заслуженно взяли три очка», – сказал Клопп после матча ВВС.

    Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 1:0. «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками. Отставание от лидирующего «Челси» составляет шесть очков. «Манчестер Сити» располагается на третей строчке (39 очков).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2017 10:31
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