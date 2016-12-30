Глушаков: «На «Спартак» давят всегда»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал об амбициях на золото страны и повышенном внимании прессе к команде.

«Все знают, когда последний раз «Спартак» выигрывал титул. В команде это особо не обсуждается, живем настоящим временем. На «Спартак» давят всегда. Складывается впечатление, что если о «Спартаке» не будут писать, то больше и не о ком будет. Мы привыкли к этому. Выиграли — остался матч в истории, надо стремиться к следующей победе», — заявил полузащитник.

На данный момент «Спартак» является единоличным лидером чемпионата России.