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  • Нагиев: «Стадион в Санкт-Петербурге отражает то, что происходит в стране»

Нагиев: «Стадион в Санкт-Петербурге отражает то, что происходит в стране»

30 декабря 2016, 00:24
38

Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев поделился мнением о строительстве стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, который станет домашним для «Зенита». Напомним, ранее сообщалось, что строительство арены, которое был начато в 2007 году, завершено.

– В Санкт-Петербурге наконец-то завершена стройка века – возведена арена на Крестовском. Что испытываете?

– Что тут сказать… Этот стадион в какой-то степени отражает то, что происходит в стране. Отсутствие логики, баснословные траты... На сегодня я с улыбкой и неким недоумением смотрю на это сооружение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (38)
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Zubo
1483047771
А я с недоумением смотрю на тебя, не трогай мой город и не приезжай сюда больше... И на глаза мне не попадайся, понял
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Par Mezan
1483049529
Какой вопрос- такой ответ...- Отсутствие логики, баснословные траты.. Согласен с Нагиевым. История с Ареной "Зенита" напоминает карикатуру времён СССР - в небе летает паровоз с пропеллером. а на земле стоят два чиновника с папками бумаг и этак удовлетворённо - "...сколько денег потратили, а взлететь заставили!..." С ув.
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Zeff
1483052140
Шоуменов у нас хватает : Собчак , Бузова, Чехова, Волочкова и т. д. Нагиев, пасть закрой!
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Zeff
1483057049
"Недовольный" тебе то что за дело?
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Zeff
1483057733
Дмитрий , ты что ! Заодно с Каспаровым и Троицким?
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Аид666
1483062574
Новости со строительства "Зенит-Арены". Штукатур Фарход перешел в бригаду маляров. Сумма трансфера оценивается в 30 млн. евро.
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ЮЗИК
1483075743
Правильное определение,согласен с Димоном
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Garrincha58
1483077285
Нагиев уже совсем сбрендил от зелени мозги позеленели какое его собачье дело сидел бы в Голосе и там вставлял свои прибаутки так он еще везде на каждой второй рекламе хапает бабло и рот разевает- хапужище!
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mik1954
1483078852
Каждый хрен считает свои долгом высказаться на любую тему, ни уха ни рыла в ней не понимающий...
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Фан666
1483080994
Хорошо сказал, правильно. Что тут сделаешь, даже уже ничего, всё украдено, что-то построено, что есть то есть. Осталось только поржать, чтобы уж совсем не расстраиваться за нашу отчизну
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