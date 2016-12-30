Нагиев: «Стадион в Санкт-Петербурге отражает то, что происходит в стране»

Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев поделился мнением о строительстве стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, который станет домашним для «Зенита». Напомним, ранее сообщалось, что строительство арены, которое был начато в 2007 году, завершено.

– В Санкт-Петербурге наконец-то завершена стройка века – возведена арена на Крестовском. Что испытываете?

– Что тут сказать… Этот стадион в какой-то степени отражает то, что происходит в стране. Отсутствие логики, баснословные траты... На сегодня я с улыбкой и неким недоумением смотрю на это сооружение.