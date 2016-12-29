Федерация футбола Руанды запретила футболистам совершать магические ритуалы во время матчей

Федерация футбола Руанды выступила с запретом по отношению к футболистам страны. Отныне игрокам нельзя совершать магические ритуалы во время матча.

Такое решение было принято в результате инцидента, который произошел в одном из матчей местного чемпионата. Во встрече «Мукура Виктори» — «Райан Спортс» нападающий гостей Мусса Камара совершил таинственный ритуал у ворот соперника, а спустя несколько минут он же забил гол. Федерация приняла решение штрафовать игроков за подобные поступки на сумму около 3,5 тысяч евро.