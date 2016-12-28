Фоменко: «Задача на пять лет – подготовить четырех полевых игроков и вратаря для «Зенита»

Директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Артем Фоменко рассказал о задачах, поставленных клубом перед его ведомством. В частности, в ближайшие несколько лет в состав команды должны влиться как минимум пять собственных воспитанников.

«Мы обсуждали эту тему на стратегической сессии. В частности, задачу в течение пяти лет подготовить для ближайшего резерва четырех полевых игроков и вратаря, чтобы они могли взять на себя не менее 10 процентов игрового времени основного состава. Но, на мой взгляд, постановка количественных целей не совсем корректна, потому что нам наиболее важно качество. При этом мне, конечно, хотелось бы, чтобы наших воспитанников в главной команде было еще больше и чтобы они не 10 процентов времени играли, а выходили в стартовом составе. Думаю, это реально», – заявил Фоменко.