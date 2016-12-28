Бубнов: «Не попадающих в состав игроков «Зенита» с российскими паспортами клубы чуть попроще оторвут с руками и ногами»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил уверенность, что игроки «Зенита», не попадающие в основной состав, без проблем смогут найти себе клубы в РФПЛ. Специалист не считает скамейку запасных питерцев неоправданно глубокой.

«Во-первых, «Зениту» для борьбы на нескольких фронтах нужна длинная скамейка. Это не прихоть богатого клуба, а необходимость — иметь по два человека на каждую позицию. Ну, а если кто проигрывает конкуренцию и не готов ждать шанса, могут уйти в аренду. Игроков с российскими паспортами клубы чуть попроще оторвут с руками и ногами», – заявил Бубнов.