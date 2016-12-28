Новый стадион «Зенита» будет убыточным первые 8-10 лет

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил мнение, что новый стадион на Крестовском острове в ближайшие годы будет нести убытки. Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства арены, которая станет домашней для «Зенита», составит 41 миллиард рублей.

«Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными», — говорится в письме Полтавченко.