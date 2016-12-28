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Новый стадион «Зенита» будет убыточным первые 8-10 лет

28 декабря 2016, 15:52
32

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил мнение, что новый стадион на Крестовском острове в ближайшие годы будет нести убытки. Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства арены, которая станет домашней для «Зенита», составит 41 миллиард рублей.

«Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными», — говорится в письме Полтавченко.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (32)
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APchelov
1482930066
Интересно, а почему??? Что, вход будет бесплатным? И что изменится после 10 лет эксплуатации?
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СашкаГуров
1482931395
дай бог что-бы работать в течении 8-10 лет начал
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VVM1964
1482931735
ЭТО ТОЧНО ТАКЖЕ , КАК СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ , ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ СКАЖУТ ЕЩЕ 10 , ПОТОМ ЕЩЕ 10 ....
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prtcs
1482931745
А КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ, ПРИ ТАКИХ РУКОВОДИТЕЛЯХ ОН ВСЕ ВРЕМЯ БУДЕТ УБЫТОЧНЫМ.
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ivanthebest
1482931943
Аааа... Очередной отмаз по говностадиону... Снести эту срань к хуям собачьим надо было давно... Сколько бабла уже ушло и сколько ещё уйдёт... Как в бездну... И после этого Миллер заявляет что зинит может сам зарабатывать в год 80-90 лямов? Да не смешите меня... У них даже отмазы уже по стадиону начались...
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nik55
1482934253
стадион окупит себя лет через 100 если не развалится
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Kulima
1482936361
Ахах, снесите к херам эту арену уже, сука, 41 млрд. это ж сколько можно было построить на эти деньги других спортивных объектов в России?!
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КЁРТИС
1482937934
8-10 лет это в лучшем случае. И это цифры общемировой практики. А стадион зенита стоит почти в 2 раза больше, чем та же Альянц арена и другие топ арены. Но в других странах набираются полные стадионы почти на каждых матчах. А учитывая посещаемость в РФПЛ, срок окупаемости стадиона увеличится в 2, а то и в 3 раза. При этом цены на билеты, как показывает практика в россии, тоже увеличится, что повлияет на посещаемость.
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лёха72
1482938618
он ни когда не окупит себя.быстрей развалится
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4agaaa
1482942371
Хороший проект с отличным стадионом, но с беспредельным воровством!!!
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