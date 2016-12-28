Пять игроков «Зенита» попали в заявку сборной России на Мемориал Гранаткина

Тренерский штаб сборной России для игроков не старше 17 лет огласил заявку на Мемориал Гранаткина. Турнир пройдет с 7 по 22 января в Санкт-Петербурге. В национальную команду приглашены пять футболистов «Зенита».

Вратари: Максим Богатырев («Локомотив» Москва), Иван Ломаев («Чертаново» Москва), Егор Седов («Анжи» Махачкала).

Защитники: Самир Байрамов, Никита Какоев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Николай Поярков («Локомотив» Москва), Станислав Каракоз («Чертаново» Москва), Станислав Уткин (СДЮШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Иван Шалоников («Лада» Тольятти).

Полузащитники: Дмитрий Вебер («Ростов» Ростов-на-Дону), Никита Глушков, Никита Поляков (оба – СДЮШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба – «Чертаново» Москва), Роман Денисов («Динамо» Москва), Илья Мазуров, Александр Руденко (оба – «Спартак» Москва), Никита Мацхарашвили (ЦСКА Москва), Михаил Яковлев («Рубин» Казань).

Нападающие: Егор Голенков («Крылья Советов» Самара), Станислав Лацевич («Динамо Москва), Дмитрий Цыпченко («Чертаново» Москва).