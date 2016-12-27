Салливан: «Продам «Вест Хэм» только королю Саудовской Аравии»

На официальном сайте «Вест Хэма» появилось рождественское обращение владельца клуба Дэвида Салливана. В послании известный предприниматель поздравляет болельщиков с праздниками и рассуждает о будущем «Юнайтед».

«Пользуясь случаем, хотел бы сообщить, что история журналистов The Sun о возможной продаже клуба компании Red Bull уже полгода как устарела. В августе нам действительно предлагали продать клуб за 650 миллионов фунтов, но от имени владельцев хочу заявить, что у нас нет желания продавать его. Только если с предложением обратится король Саудовской Аравии, ведь у него есть возможности улучшить клуб до уровня, недоступного нам», — говорится в обращении Салливана.