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Кабаева: «Верим в своих спортсменов, даже если они футболисты»

27 декабря 2016, 08:57
16

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала о том, как относится к футболу.

«Очень хорошо отношусь и люблю футбол. Это вообще первый вид спорта, за который я болела. Надо сказать, усердно болела. Мне, наверное, было года три-четыре, когда я впервые оказалась на стадионе. Я смотрела на поле и искала глазами папу. Мне нравилось бывать на футбольных матчах, для меня такие дни были маленьким праздником. Я знала, что мой папа — хороший футболист, я болела за него всей душой — хлопала изо всех сил, когда забивали гол. А когда слышала неодобрение, то искренне переживала и советовала: «А вы сами попробуйте!» В общем, к футболу у меня особое отношение.

Я в курсе того, что происходило на чемпионате Европы во Франции. Лучше не буду представлять реакцию Ирины Винер, если бы наши спортсменки поступили так же, как Кокорин с Мамаевым в Монте-Карло. Что касается предстоящего чемпионата мира, то верить в успех должна прежде всего сама команда, сами спортсмены. Мы-то, болельщики, не подведем, мы всегда надеемся на лучшее и всегда верим в своих спортсменов. Даже если они футболисты», — сказала Кабаева.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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pnz1
1482819543
Вот так сказанула!))
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sEleCt 85
1482820264
это да- нашим далековато до спорта))
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la verdad
1482820322
Блаблаблабла надо верить... За. бало уже верить!!!
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mihail200606
1482820367
Винер тренером сделать...
Ответить
cska-62
1482821525
"Мы-то, болельщики, не подведем, мы всегда надеемся на лучшее и всегда верим в своих спортсменов. Даже если они футболисты", — сказала Кабаева. No Comment.
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filosof sparty
1482822341
Улыбнул заголовок)). Не говори, Алина, даже футболеры заслуживают веры, богатые тоже плачут…
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dyema
1482823002
Было у родителей три сына: один умный, второй дурак, а третий футболист )))
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ВoВ
1482824099
Звучит как приговор))) Да конечно любой патриот и за фигурное катание переживает и за синхронное плавание и за прыжки с шестом, главное под пивко))))))))
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Виталич
1482828442
Отец у Алины хороший футболист был..да славные были времена сколько было хороших футболистов..а щас крошки по столу катают..
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Nevsky_RU
1482828699
Хех, скатились наши в футболисты до даже футболистов. Не прошли проверку деньгами, превратились в зазнавшихся надменных утырков, а не героев страны.
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