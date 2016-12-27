Кабаева: «Верим в своих спортсменов, даже если они футболисты»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала о том, как относится к футболу.

«Очень хорошо отношусь и люблю футбол. Это вообще первый вид спорта, за который я болела. Надо сказать, усердно болела. Мне, наверное, было года три-четыре, когда я впервые оказалась на стадионе. Я смотрела на поле и искала глазами папу. Мне нравилось бывать на футбольных матчах, для меня такие дни были маленьким праздником. Я знала, что мой папа — хороший футболист, я болела за него всей душой — хлопала изо всех сил, когда забивали гол. А когда слышала неодобрение, то искренне переживала и советовала: «А вы сами попробуйте!» В общем, к футболу у меня особое отношение.

Я в курсе того, что происходило на чемпионате Европы во Франции. Лучше не буду представлять реакцию Ирины Винер, если бы наши спортсменки поступили так же, как Кокорин с Мамаевым в Монте-Карло. Что касается предстоящего чемпионата мира, то верить в успех должна прежде всего сама команда, сами спортсмены. Мы-то, болельщики, не подведем, мы всегда надеемся на лучшее и всегда верим в своих спортсменов. Даже если они футболисты», — сказала Кабаева.