Советник президента РФС: «Стадион в Санкт-Петербурге – гордость России»

Советник президента РФС Александр Мирзоян остался рад тому, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге подошло к концу. По его словам, арена на Крестовском острове станет гордостью страны.

«Рад, что строительство стадиона подошло к завершению. Нам обещали великолепную арену и прекрасное поле. Люди хорошо поработали, были, правда, заминки, которые сопровождают любой строительство. Теперь стадион в Санкт-Петербурге, как и другие арены к чемпионату мира, являются гордостью России», – сказал Мирзоян.