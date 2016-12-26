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  • Советник президента РФС: «Стадион в Санкт-Петербурге – гордость России»

Советник президента РФС: «Стадион в Санкт-Петербурге – гордость России»

26 декабря 2016, 13:32
53

Советник президента РФС Александр Мирзоян остался рад тому, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге подошло к концу. По его словам, арена на Крестовском острове станет гордостью страны.

«Рад, что строительство стадиона подошло к завершению. Нам обещали великолепную арену и прекрасное поле. Люди хорошо поработали, были, правда, заминки, которые сопровождают любой строительство. Теперь стадион в Санкт-Петербурге, как и другие арены к чемпионату мира, являются гордостью России», – сказал Мирзоян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия
Комментарии (53)
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Тraumtanzеr
1482748706
Не будет никогда гордостью проект, который обворовал народ.Все равно что единую россию гордостью назвать.
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Asbjorn
1482749058
Гордость по количеству разворованых денег
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Snek
1482749147
Докатались, гордиться притоном воровства и роспила.
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Акамутo Хуевато
1482750474
Харошый коровник колхозникам построили,с выдвижными заливными лугами.
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Lev Aleks
1482750724
Зенит оле оле ола....ишак ты карабахский и точка.
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vgarakh
1482752397
Нашел чем гордиться, весь мир смеется над этой стройкой, а народ плюется с этого символа наглого , беспардонного воровства. Кроме позора и стыда больше никаких чувств нет.
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vladimir-7
1482760265
Англия и её прихлебатели периодически обращались в ФИФА, чтобы отнять у России ЧМ-2018. Однако, когда ФИФА посмотрела сколько нужно вернуть денег за строительство стадиона в Питере, то вопрос отпал сам-собой.
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la verdad
1482761741
Заминка на 8 лет??!! Чтоб тебе зарплату так платили, советник!!!
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Nerlinger
1482762319
Это суть сегодняшней России и очередной позор
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Аскорбин
1482764212
Больше красивых и современных стадионов стране.И пусть весь мир захлебнется в санкциях.Будем надеяться что играть наши команды будут тоже достойно.
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