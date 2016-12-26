Клопп считает «Челси» самой везучей командой в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал лидера АПЛ «Челси» очень везучей командой, так как за весь сезон лондонская команда не имела проблем с травмами ведущих футболистов.

«Челси» заслуженно станет победителем чемпионата, если продолжит играть в том же духе. Но им очень везет. Они являются самой фартовой командой с точки зрения травм игроков. «Ливерпуль» из-за травм лишился Коутиньо, Старриджа и Ингса. Что было бы с «Челси», потеряй они Азара и Косту? Смогли бы они добиться такого же результата?» – заявил Клопп.