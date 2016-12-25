Миллер: «Зенит» – самый любимый клуб в России. За него болеют 15 миллионов человек»

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер выразил мнение, что «Зенит» на данный момент является самым популярным клубом в России. По словам функционера, за команду из Санкт-Петербурга болеют 15 миллионов россиян.

«Очень важно, что «Зенит» является единственным российским клубом, который выиграл Суперкубок УЕФА. Важно то, что «Зенит» за эти 10 лет выиграл все национальные трофеи и европейские, кроме кубка Лиги чемпионов. И, конечно же, важное то, что «Зенит» сегодня – самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: «Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за «Зенит», мы болеем за страну», – сказал Миллер.