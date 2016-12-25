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  • Миллер: «Зенит» – самый любимый клуб в России. За него болеют 15 миллионов человек»

Миллер: «Зенит» – самый любимый клуб в России. За него болеют 15 миллионов человек»

25 декабря 2016, 21:12
79

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер выразил мнение, что «Зенит» на данный момент является самым популярным клубом в России. По словам функционера, за команду из Санкт-Петербурга болеют 15 миллионов россиян.

«Очень важно, что «Зенит» является единственным российским клубом, который выиграл Суперкубок УЕФА. Важно то, что «Зенит» за эти 10 лет выиграл все национальные трофеи и европейские, кроме кубка Лиги чемпионов. И, конечно же, важное то, что «Зенит» сегодня – самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: «Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за «Зенит», мы болеем за страну», – сказал Миллер.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (79)
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АЛЕКС 58
1482690496
остальные 150 миллионов ждут с нетерпением,когда вас мразей посадят,или на худой конец ,сами сдохните! Тут зениту и пипец!!!
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alexandr1205
1482690656
Мюллер - писатель фантаст.
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ivanthebest
1482691505
Он Новый год что ль начал раньше времени отмечать?) Бухнул видать не кисло, раз мелет всякую неадекватную хрень про самый популярный клуб...
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Astan4anin-RW
1482691937
В СНГ синит ниже чем Пахтакор. Это факт. Торг не уместен
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Sky Spartak
1482692171
Смешной чувачек ))))
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BANNIKOV1970
1482696948
15 миллионов ненавидят зенит очень сильно,а остальные сильно ёпт!!!
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ВЛАДИВОСТОК
1482698836
Я конечно не болельщик Спартака , симпатизирую ЦСКА , но Миллер явно с головой не дружит , как бы не складывалось в нашем футболе Зенит больше не любят чем за него болеют а вот Спартак идёт первым , далее ЦСКА............
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Zeff
1482702873
Почитал. 95% комментов спартачей. Они люди больные. До сих пор живут победами, которые многие из них и не видели. Мифология и идолопоклонство. У них серенький Карпин лучший игрок Испании. Алкоголик Романцев вообще легенда. О кривоногом Гаврилове говорят с придыханием. Стоит сказать что то поперёк, как тут же налетят со всех сторон жалкие, злобные твари. Вы даже не свиньи. Вы просто большая красно-белая психбольница.
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dvb
1482721645
Я думаю сегодня любимый клуб России - это Ростов:) А как по мне куда люди ходят тот и любимый. Я всегда болел за ЦСКА в ЧР) Живу в Красноярске и все мои знакомые кто интересуется футболом Любят Спартак и ненавидят Зенит, это уже повод сомневаться. Т.к. в нашем городе с футболом такого уровня туго, я болею за тех за кого интересней. А это Ростов за то что боролся до конца в отличии от ЦСКА (им видимо лига европы и очки в копилке не нужны) и Краснодар (такой футбол нельзя не любить!). А зенит кучу денег везде вываливает, я конечно рад что хотя бы пытаются в Европе играть, но за деньги на халка с витселем я думаю можно было бы школу интернат под Питером открыть и воспитать своих. И Болеть за клуб где всё построено исключительно на бабках наш народ наврятли будет.
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АРИЕЦ2008
1482724602
Ну,нельзя же быть таким наивным.....За эту команду болеют в основном те, кто проживают вокруг болота под названием Питер....А по стране расклад совсем иной...Среди моих друзей Болельщики Спартака( в основном),Локомотива и даже цска...Но,НИ ОДОГО за миллеровскую команду....
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