Мини-футбол. «Динамо» 16 раз поразило ворота «Ухты» и другие результаты

В двухматчевом противостоянии 9-го тура Суперлиги подмосковное «Динамо» не оставило шансов «Ухте», в общей сложности поразив ворота соперника 16 раз и пропустив лишь четырежды – 16:4.

Из других результатов тура отметим две непростых победы «Тюмени» над «Норильским Никелем» (оба матча – по 6:5) и поражения КПРФ от «Газпром-ЮГРЫ» (2:9 и 3:5).

Чемпионат России. Суперлига. 9-й тур

Первые матчи

Синара (Екатеринбург) – Прогресс (Глазов) – 4:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Тимощенков, 7; 1:1 – Мелконян, 25; 1:2 – Будин, 26; 2:2 – Демин, 34; 3:2 – Чистополов, 41; 3:3 – Оппер, 45; 4:3 – Демин, 47.

Динамо (Московская область) – Ухта – 8:2 (5:0)

Голы: 1:0 – Фукин, 15; 2:0 – Сергеев, 15; 3:0 – Робиньо, 21; 4:0 – Фернандиньо, 23; 5:0 – Бадретдинов, 24; 6:0 – Фукин, 29; 6:1 – Зотов, 33; 7:1 – Фукин, 39; 8:1 – Фернандиньо, 41; 8:2 – Кузнецов, 50.

Тюмень – Норильский Никель (Норильск) – 6:5 (4:1)

Голы: 0:1 – Чащин, 2; 1:1 – Батырев, 13; 2:1 – Бахур, 13; 3:1 – Лобков, 16; 4:1 – Лобков, 25; 4:2 – Филиппов, 29; 5:2 – Лобков, 30; 5:3 – Филиппов, 33; 5:4 – Костыгин, 34; 6:4 – Соколов, 37; 6:5 – Канивец, 43.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – КПРФ (Москва) – 9:2 (6:1)

Голы: 1:0 – Чишкала, 5; 2:0 – Шаяхметов, 5; 3:0 – Чишкала, 7; 4:0 – Лысков, 13; 5:0 – Шаяхметов, 14 (6м); 6:0 – Сигнев, 22; 6:1 – Кейруш, 24; 7:1 – Кайо, 33; 8:1 – Афанасьев, 34; 9:1 – Лысков, 37; 9:2 – Паулиньо, 46.

Новая Генерация (Сыктывкар) – Дина (Москва) – 2:8 (0:3)

Голы: 0:1 – Эскердинья, 17; 0:2 – Ниязов, 18; 0:3 – Заболонков, 19; 0:4 – Эскердинья, 28; 0:5 – Ниязов, 29; 0:6 – Багиров, 33; 1:6 – Рудых, 33; 2:6 – Рудых, 38; 2:7 – Эскердинья, 43; 2:8 – Понкратов, 44.

Вторые матчи

Синара (Екатеринбург) – Прогресс (Глазов) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Райхель, 11; 1:1 – Герасимов, 22; 2:1 – Демин, 33.

Дина (Москва) – Новая Генерация (Сыктывкар) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фукин,15.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – КПРФ (Москва) – 5:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Кейруш, 11; 1:1 – Чишкала, 18; 1:2 – Гончаров, 20; 2:2 – Котляров, 23; 3:2 – Пирогов, 29; 3:3 – Пула, 40; 4:3 – Давыдов, 50; 5:3 – Давыдов, 50.

Тюмень – Норильский Никель (Норильск) – 6:5 (2:3)

Голы: 0:1 – Кузенок, 9; 0:2 – Канивец, 10; 1:2 – Бахур, 17; 2:2 – Батырев, 18; 2:3 – Чащин, 22; 2:4 – Кузенок, 26; 3:4 – Антошкин, 36 (6м); 3:5 – Сытин, 38; 4:5 – Соколов, 44; 5:5 – Батырев, 46 (10м); 6:5 – Батырев, 48.

Новая Генерация (Сыктывкар) – Дина (Москва) – 1:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Кутузов, 7; 0:2 – Прудников, 27 (6м); 0:3 – Асадов, 34; 0:4 – Абрамов, 38; 0:5 – Абрамов, 42; 1:5 – Соколов, 47 (6м).