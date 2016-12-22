Бюджет «Динамо» в 2017 году будет сокращен более чем на 60%

В Москве прошло заседание президиума Центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Одним из вопросов обсуждения стало утверждение бюджета клуба на 2017 год.

«Могу только сказать, что в 2017 году бюджет «Динамо» будет сокращен более чем на 60%. Сделано это будет без больших потерь. Приобретение дорогостоящих игроков при этом, конечно, рассматриваться не будет», – заявил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества Владимир Стржалковский.