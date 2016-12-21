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Мутко – в числе пяти кандидатов от УЕФА в совет ФИФА

21 декабря 2016, 14:25
17

Глава РФС Виталий Мутко наряду с президентом Венгерской футбольной федерации Шандором Чаньи, главой Футбольного союза Черногории Деяном Савичевичем, президентом Футбольной ассоциации Исландии Гейром Торстейнссоном, а также главой Футбольной ассоциации Кипра Костакисом Куцокумнисом вошел в число пяти кандидатов от УЕФА на места в совете ФИФА. 5 апреля следующего года в Хельсинки пройдет конгресс Европейского футбольного союза, на котором и состоятся выборы.

Четверо претендентов будут выбраны в Совет ФИФА на четырехлетний срок. Проигравший кандидат получит право поучаствовать в выборах на срок два года. Заявки на данное место можно подавать до 5 января включительно.

Источник: УЕФА
Весь мир Мутко Виталий
Комментарии (17)
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mdu86
1482319930
Думаю в число 4-х уж точно войдёт. А вы говорите чемпионат мира отберут! Всё будет нормально, никто его уже не отберёт! ЧМ 2018 в России быть! А то напугали какими-то расследованиями... :)
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h3LL1k
1482320294
по английски то научился шпрехать? :D
В ФИФА его берут)))
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zatonn
1482321878
ФИФА настолько же коррумпирована, как и ваш РФС. Так что неудивительно!
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Kulimen
1482321963
Как же хорошо, когда пять мест и пятеро баллотируются...совпадение...не думаю!
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RedGreenHooligan
1482323675
ФИФА начала расследование в отношении Виталия Мутко( 2 дня назад) Мутко – в числе пяти кандидатов от УЕФА в совет ФИФА Пора покупать Амулет Мутко, что бы двигаться по карьерной лестнице вопреки всему...(с) Пирамида
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vladimir-7
1482327172
Ну, если в ФИФА лучше нет специалистов по футболу, чем Мудко, то тогда понятны их решения в этой сфере. Выборы? Какие это выборы, 5 кандидатов на пять мест в совет ФИФА.
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krg-kz
1482329620
Как у него так получается? Ни хрена не делает толкового и все время повышения получает?
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Копытин
1482329691
Непотопляемый какой-то Мудко. Может мы чего не знаем про него. Вдруг он "заднеприводный" вот и пролезает в любую задницу. ОЙ наоборот ему влезают.
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bolela_16
1482335394
Ну и ну...
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Измайловский Кочегар
1482337251
"В любую щель без мыла пролезет это рыло." (c) не помню кто.
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