Мутко – в числе пяти кандидатов от УЕФА в совет ФИФА

Глава РФС Виталий Мутко наряду с президентом Венгерской футбольной федерации Шандором Чаньи, главой Футбольного союза Черногории Деяном Савичевичем, президентом Футбольной ассоциации Исландии Гейром Торстейнссоном, а также главой Футбольной ассоциации Кипра Костакисом Куцокумнисом вошел в число пяти кандидатов от УЕФА на места в совете ФИФА. 5 апреля следующего года в Хельсинки пройдет конгресс Европейского футбольного союза, на котором и состоятся выборы.

Четверо претендентов будут выбраны в Совет ФИФА на четырехлетний срок. Проигравший кандидат получит право поучаствовать в выборах на срок два года. Заявки на данное место можно подавать до 5 января включительно.