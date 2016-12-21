Левников уже мечтает вернуться в РФС

Николай Левников, покинувший пост главы судейского комитета РФС, подтвердил информацию о продолжении своей карьеры в Казахстане.

«Я был на этой должности в Казахстане в 2008-2009 годах. Сейчас мне снова предложили возглавить департамент судейства и инспектирования с контрактом на два года. Это очень живая работа. Мне на такой работе хочется попробовать внедрить мои идеи. Сейчас в РФС так построена организация, что руководитель судейского комитета не работает с профессиональным судейством, а занимается только программой работы, это не практическая работа.

Если меня во второй раз пригласили в Казахстан, значит, я что-то там оставил. Казахстанские арбитры постоянно хотят совершенствоваться, они отличные ученики.

Мечтаю вернуться в РФС на любую должность с новыми идеями и доказательствами того, что моя система работает. РФС – это мой дом», – сказал Левников.

Напомним, что новым руководителем судейского комитета РФС будет назначен Юрий Баскаков.