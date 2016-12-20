Головин: «В ЦСКА все складывается хорошо, так что не думаю об уходе»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин не думает об уходе из московского клуба.

– Вариант с ЦСКА был приоритетным, мы с агентом даже не рассматривали никакие другие варианты. В ЦСКА все складывается хорошо, так что не думал и не думаю об уходе.

– Вы стали обладателем премии «Первая пятерка» по итогам года. Кого выделили бы среди футболистов своего возраста по позициям?

– Вратарь – Антон Митрюшкин, защитник – Никита Чернов, полузащитник – Александр Макаров, нападающий – Федор Чалов. Выделил бы еще центрального полузащитника Сашу Трошечкина.

– За Митрюшкиным и Макаровым следите? Смотрите чемпионат Швейцарии и ФНЛ?

– С Антоном мы были в сборной у Дмитрия Хомухи. Он хороший сильный вратарь. За «Тосно» в ФНЛ слежу, Макаров ведь играет там на правах аренды из ЦСКА, и руководство армейцев пристально следит за Сашей, так что смотрю матчи, если удается.