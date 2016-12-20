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  • Головин: «В ЦСКА все складывается хорошо, так что не думаю об уходе»

Головин: «В ЦСКА все складывается хорошо, так что не думаю об уходе»

20 декабря 2016, 11:23
4

Полузащитник ЦСКА Александр Головин не думает об уходе из московского клуба.

– Вариант с ЦСКА был приоритетным, мы с агентом даже не рассматривали никакие другие варианты. В ЦСКА все складывается хорошо, так что не думал и не думаю об уходе.

– Вы стали обладателем премии «Первая пятерка» по итогам года. Кого выделили бы среди футболистов своего возраста по позициям?

– Вратарь – Антон Митрюшкин, защитник – Никита Чернов, полузащитник – Александр Макаров, нападающий – Федор Чалов. Выделил бы еще центрального полузащитника Сашу Трошечкина.

– За Митрюшкиным и Макаровым следите? Смотрите чемпионат Швейцарии и ФНЛ?

– С Антоном мы были в сборной у Дмитрия Хомухи. Он хороший сильный вратарь. За «Тосно» в ФНЛ слежу, Макаров ведь играет там на правах аренды из ЦСКА, и руководство армейцев пристально следит за Сашей, так что смотрю матчи, если удается.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр
Комментарии (4)
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vovan55
1482224800
Удачи и верности клубу!!!
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Boniel+
1482227325
А кому ты нужен?Научись сначала играть в футбол и потом надувай щёки.
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Joko21
1482231381
Хоть у кого-то мозги есть и агент адекватный, не рвач как агент Миранчука
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Cant Stop
1482233993
о каком уходе может идти речь? Игровую практику только получать начал.... Развивайся и оставайся! нечего за бугром скамейки протирать
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