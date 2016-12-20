Головин: «Тусовки мне не нравятся»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признал, что даже не задумывался о посещении вечеринок в Монако. По словам футболиста, ему не нравится такой вид отдыха.

«Нет. Даже мысли такие не посещают. Живу обычно: тренировка — дом. Из увлечений — компьютерные игры. Могу с друзьями, ребятами по команде в кино сходить. Тусовки мне не нравятся. Я не тусовочный человек. Сосредоточен на футболе, ничего лишнего. Мне еще работать и работать. Нужно доказывать свое место в составе ЦСКА, ну и конечно, хочу попасть в сборную», — сказал молодой футболист.