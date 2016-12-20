Глушаков: «Не знаю, откуда пошла эта шутка с сервантом»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков признал, что ему неизвестно, откуда взялась связываемая с ним шутка про сервант, которая касается отсутствия трофеев в его карьере.

«Ну, вот так пока получилось, что у Глушакова нет титулов. Я тренируюсь, стараюсь, играю и делаю все, чтобы они были.

Не знаю, откуда пошла эта шутка с сервантом. Слышал ее раза три-четыре. Всем скажу: серванта у меня дома нет, и покупать его точно не планирую.

Что я готов сделать, если «Спартак» станет чемпионом? До конца сезона никаких обещаний. В прошлом году уже сказал, что готов буду с вышки спрыгнуть, если возьмем золото. Хватит, не надо», — сказал Глушаков.