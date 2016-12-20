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Глушаков: «Не знаю, откуда пошла эта шутка с сервантом»

20 декабря 2016, 08:13
8

Капитан «Спартака» Денис Глушаков признал, что ему неизвестно, откуда взялась связываемая с ним шутка про сервант, которая касается отсутствия трофеев в его карьере.

«Ну, вот так пока получилось, что у Глушакова нет титулов. Я тренируюсь, стараюсь, играю и делаю все, чтобы они были.

Не знаю, откуда пошла эта шутка с сервантом. Слышал ее раза три-четыре. Всем скажу: серванта у меня дома нет, и покупать его точно не планирую.

Что я готов сделать, если «Спартак» станет чемпионом? До конца сезона никаких обещаний. В прошлом году уже сказал, что готов буду с вышки спрыгнуть, если возьмем золото. Хватит, не надо», — сказал Глушаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (8)
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RedWhiteFans2
1482213739
Дурила. Следи за языком. А то как Широков будешь, по каждому поводу язык распускаешь. Таких зовут пиздоболами.
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firs04
1482216823
Не футболист а "Петросян" какой-то
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alexis02lion
1482219337
И правильно, а то так на несколько сезонов накопится обещаний и надо будет все и сразу исполнить. Меньше слов - больше дела. Может тогда всё и будет и сбудется.
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Igor Belousov
1482222361
Спартак-Чемпион
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filosof sparty
1482222466
Не боись Денис, недолго твоим полкам пустовать осталось!
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sined1951
1482223302
А сервант Глушакову болелам Спартака нужно купить. Пока не купят- не быть Спартаку чемпионом.
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dimon2602
1482229433
Да пора в этом году чемпионство взять
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