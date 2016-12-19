«Динамо» продолжат финансировать в необходимом для существования объеме

Председатель ВФСО «Динамо» Николай Рогожкин заявил, что финансирование одноименного футбольного клуба продолжится в необходимом объеме, несмотря на то, что Банк ВТБ прекратил участие в АО «ФК «Динамо-Москва», продав 74% акций бело-голубых физкультурно-спортивному обществу.

«Вопрос финансирования, думаю, в обозримом будущем будет решен. Полагаю, что найдется тот объем финансовых средств, который даст возможность клубу существовать.

Сегодня ведутся активные диалоги по решению тех вопросов, которые стоят перед футбольным клубом. Полагаю, что усилиями всех руководителей решение будет понятным и доведено до общественности. Футбольное «Динамо» будет жить», – сказал Рогожкин.