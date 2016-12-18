Депутат Госдумы: «Промежуточная цель допингового скандала – отнять у России ЧМ-2018»

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о причинах появления в иностранных СМИ информации об употреблении российскими спортсменами допинга. По его словам, промежуточной целью подобных скандалов является отнятие у России проведения чемпионата мира-2018.

«Политика, которая ведется в течение последних полутора лет, должна к чему-то привести. Пока ее итоги таковы: легкоатлетов и всю паралимпийскую сборную не допустили до Игр в Рио, у нас отняли чемпионат мира по бобслею и скелетону, теперь поднимается вопрос по поводу биатлона, и пока мы не понимаем, будут ли дисквалифицированы определенные спортсмены или снова это отразится на всем Союзе биатлонистов России.

Я считаю, что глобальная цель всех допинговых скандалов – полное отстранение России от мирового спорта, а промежуточная – отнять чемпионат мира по футболу», – сказал Лебедев.