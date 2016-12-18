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  • Депутат Госдумы: «Промежуточная цель допингового скандала – отнять у России ЧМ-2018»

Депутат Госдумы: «Промежуточная цель допингового скандала – отнять у России ЧМ-2018»

18 декабря 2016, 22:18
5

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о причинах появления в иностранных СМИ информации об употреблении российскими спортсменами допинга. По его словам, промежуточной целью подобных скандалов является отнятие у России проведения чемпионата мира-2018.

«Политика, которая ведется в течение последних полутора лет, должна к чему-то привести. Пока ее итоги таковы: легкоатлетов и всю паралимпийскую сборную не допустили до Игр в Рио, у нас отняли чемпионат мира по бобслею и скелетону, теперь поднимается вопрос по поводу биатлона, и пока мы не понимаем, будут ли дисквалифицированы определенные спортсмены или снова это отразится на всем Союзе биатлонистов России.

Я считаю, что глобальная цель всех допинговых скандалов – полное отстранение России от мирового спорта, а промежуточная – отнять чемпионат мира по футболу», – сказал Лебедев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия
Комментарии (5)
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Фан666
1482088964
Жрать допинга нужно меньше, а если жрете то будьте любезны не попасться, а теперь то что уж тут страхи наводить, ага кругом враги. Вон норвежских лыжников тоже на допинг трясут, что-то никто не пишет, что это политика и кто-то специально Терезу Ёхауг отстранил бедную надуманно. Не хер жрать!
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kykyi
1482121589
Ведите себя, как порядочные люди и тогда все будет нормально. И хватит херню из тв нести.
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Milanello7
1482126503
Этой диктаторской власти самим выгодно оградиться от остального мира и долбать нас дальше
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