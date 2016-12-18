Хамес заявил, что имеет предложения от других клубов и может покинуть «Реал» зимой

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес заявил, что имеет несколько предложений от других клубов и может покинуть стан «сливочных» во время зимнего трансферного окна из-за недостаточного количества игрового времени.

«Я не могу дать гарантий, что буду продолжать играть за «Реал». Я имею предложения от других клубов и у меня есть семь дней, чтобы все обдумать. Да, я счастлив в Мадриде, но хочу иметь больше игрового времени», – сказал Хамес.

В нынешнем сезоне колумбиец провел за мадридский клуб в Примере девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.