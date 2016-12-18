Роналду установил уникальное достижение по количеству трофеев за календарный год

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем уникального достижения. По итогам уходящего года 31-летний португалец выиграл чемпионат Европы, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и завоевал «Золотой мяч-2016». Ранее собрать все эти трофеи за один календарный год не удавалось никому.

Напомним, сегодня в финальном матче клубного чемпионата мира-2016 «Реал» в дополнительное время обыграл «Касиму» (4:2) и стал победителем турнира. Роналду в этой встрече отметился хет-триком.