Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канделаки: «В Краснодаре муж с заботой и любовью укутал меня шарфиком «Зенита»

Канделаки: «В Краснодаре муж с заботой и любовью укутал меня шарфиком «Зенита»

18 декабря 2016, 06:46
12

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, почему во время матча чемпионата России «Краснодар»«Зенит» (2:1) на ней был надет шарф питерского клуба.

«Спокойствие мужа – важный компонент семейного счастья. Многие почему-то считают, что руководитель спортивного телеканала не должен демонстрировать спортивные предпочтения, которые есть в его семье. Но это же глупости! Муж с детства болеет за два клуба – «Зенит» и «Фиорентину». И то, и другое для москвича не слишком типично, согласитесь. Но так сложилось, что поделаешь? Мой приход на «Матч ТВ» никак на это повлиял, более того, не понимаю, почему это нужно скрывать.

В Краснодаре мы были большой компанией, болеющей за «Зенит». Естественно, муж с заботой и любовью укутал меня клубным шарфиком. Но обсуждалось это так, словно в мире спорта произошло какое-то важное событие. Удивительный эффект.

А еще мой сосед – Вася Березуцкий. Дружу и советуюсь с Гинером, которого знаю не первый год. Многие мои друзья – закоренелые спартаковские болельщики с огромным стажем. Неужели и это проблема? Наоборот, если мои шарфы привлекают внимание к спорту, вижу в этом только плюс», – сказала Канделаки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Канделаки Тина
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zenit-84
1482044688
Заботливый муж
Ответить
Симбир
1482046100
Бережёт старушку, ей 41, ему 29...
Ответить
Pablo Aimar
1482046813
околофутбол
Ответить
edmund
1482050178
укутались бомжарики
Ответить
ivan199103
1482055237
здесь всё ясно, матч тв - это "газпром-медия", за кого ей ещё болеть кроме как за бомжей
Ответить
Mi6
1482055954
Живёт в своём мирке
Ответить
egrrr
1482057071
Канделаки ошибается,всем фиолетово в каком она шарфе,фиолетовом или голубом!!!
Ответить
Argon
1482070162
Жесткий был матч. А Канделаки пусть хоть стринги с лого Зенита одевает. Ждем фотки.
Ответить
APchelov
1482078536
Но вот красное пальтишко точно не в тему
Ответить
Алекc
1482087208
голубой шарф, красное пальто... наверно красно синее нижнее бельё ))))))))
Ответить
Главные новости
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
Вчера, 21:27
16
Все новости
Все новости
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
Вчера, 15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
Вчера, 15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
Вчера, 14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
Вчера, 14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
Вчера, 13:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+