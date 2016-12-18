Канделаки: «В Краснодаре муж с заботой и любовью укутал меня шарфиком «Зенита»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, почему во время матча чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (2:1) на ней был надет шарф питерского клуба.

«Спокойствие мужа – важный компонент семейного счастья. Многие почему-то считают, что руководитель спортивного телеканала не должен демонстрировать спортивные предпочтения, которые есть в его семье. Но это же глупости! Муж с детства болеет за два клуба – «Зенит» и «Фиорентину». И то, и другое для москвича не слишком типично, согласитесь. Но так сложилось, что поделаешь? Мой приход на «Матч ТВ» никак на это повлиял, более того, не понимаю, почему это нужно скрывать.

В Краснодаре мы были большой компанией, болеющей за «Зенит». Естественно, муж с заботой и любовью укутал меня клубным шарфиком. Но обсуждалось это так, словно в мире спорта произошло какое-то важное событие. Удивительный эффект.

А еще мой сосед – Вася Березуцкий. Дружу и советуюсь с Гинером, которого знаю не первый год. Многие мои друзья – закоренелые спартаковские болельщики с огромным стажем. Неужели и это проблема? Наоборот, если мои шарфы привлекают внимание к спорту, вижу в этом только плюс», – сказала Канделаки.