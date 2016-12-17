Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» пока не может договориться с Миранчуком о продлении контракта

«Локомотив» пока не может договориться с Миранчуком о продлении контракта

17 декабря 2016, 14:12
14

Переговоры между «Локомотивом» и полузащитником Алексеем Миранчуком по поводу продления контракта продолжаются. Действующий договор 21-летнего игрока истекает в конце 2017 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист принял участие в 14-ти поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

«Мы ведем переговоры с Миранчуком. Обсуждаем его роль в клубе в том числе. Разговоры о том, что он уходит и с кем-то уже договорился, являются слухами, которые ничем не подкреплены», – сказал председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Joko21
1481974319
те условия, которые предложил Локомотив, сделает его за 4 года сказочным миллионером(!) в его то годы! Что ему еще нужно? Тут есть поддержка, место в составе! Чего еще этим перспективным "звездам" не хватает? Не понимаю
Ответить
Kulimen
1481974866
Что-то Миранчук охерел в 21 год что-то требовать, тем более с такой игрой...1 гол + 1 гол. пер. в 14 сука играх. Не нравится, в Зенит на лавку иди.
Ответить
Юрий Крутько
1481976165
Зенит,наверное,перебивает...Хотя,скорее всего(согласен)на лавке засядет,с такой то игрой...
Ответить
Nesterenko
1481977401
Я думаю сейчас Миранчук вообще не должен ни о чем задумываться и твердо доказывать себя в Локомотиве. Есть куда расти, о чем там можно не договорится? Человек играет каждый матч.
Ответить
Garrincha58
1481977649
вот еще живой пример как молодые кривоногие игрочишки требуют огромные контракты хотя сами ничего еще не сделали для своего клуба
Ответить
АЛЕКС 58
1481982969
Ничего ещё не показал,как игрок,а уже зажрался! На лавку,суку!
Ответить
XaXatyn
1481996381
Раньше таких проблем не было ! Все было более правильно!
Ответить
zra78
1482008477
Повторюсь, к еб.ням его
Ответить
Artemka69
1482049177
Зажрался Миранчук!!!
Ответить
LokoGoGo
1482071161
раздувают
Ответить
Главные новости
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
Вчера, 21:27
16
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
Все новости
Все новости
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
Вчера, 15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
Вчера, 15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
Вчера, 14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
Вчера, 14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
Вчера, 13:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+