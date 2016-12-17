«Локомотив» пока не может договориться с Миранчуком о продлении контракта

Переговоры между «Локомотивом» и полузащитником Алексеем Миранчуком по поводу продления контракта продолжаются. Действующий договор 21-летнего игрока истекает в конце 2017 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист принял участие в 14-ти поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

«Мы ведем переговоры с Миранчуком. Обсуждаем его роль в клубе в том числе. Разговоры о том, что он уходит и с кем-то уже договорился, являются слухами, которые ничем не подкреплены», – сказал председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.