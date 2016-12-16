Бабаев: «Футбольная школа ЦСКА вышла на новый уровень»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о последних результатах работы детско-юношеской школы московского клуба.

«Сейчас в составе основной команды футбольного ЦСКА на поле выходят пять наших воспитанников. Это очень серьезный показатель. За последние годы мы сделали качественный скачок, и хочется верить, что талантливые ребята не просто появятся, а потом потеряются.

Думаю, наша футбольная школа вышла на новый уровень. Результатами молодежной команды мы очень довольны. Хочется верить, что в год один-два молодых футболиста будут присоединяться к работе с основной командой», – сказал Бабаев.