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Бабаев: «Футбольная школа ЦСКА вышла на новый уровень»

16 декабря 2016, 22:45
12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о последних результатах работы детско-юношеской школы московского клуба.

«Сейчас в составе основной команды футбольного ЦСКА на поле выходят пять наших воспитанников. Это очень серьезный показатель. За последние годы мы сделали качественный скачок, и хочется верить, что талантливые ребята не просто появятся, а потом потеряются.

Думаю, наша футбольная школа вышла на новый уровень. Результатами молодежной команды мы очень довольны. Хочется верить, что в год один-два молодых футболиста будут присоединяться к работе с основной командой», – сказал Бабаев.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (12)
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Kulimen
1481919187
Да молодежка всегда хорошая была, это главный тренер основной команды не умеет молодых развивать и сыт на поле выпускать.
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Nerlinger
1481922605
Лучше пусть свои играют, чем Губастые
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TUMS
1481923224
И где же эта пятерка?
Ответить
himik2-62
1481923927
Мацхарашвили Кабахидзе Аванесян Алибеков и Кривулькин
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нейтральныйкакникто
1481947402
Каждый кулик хвалит своё болото.Только в основной состав они попадают после стажировок в других клубах , или в случае критических ситуаций
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spaike
1481966267
С молодежками у нас в России все и так было хорошо, вот только тренера не дают играть молодым.
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vovan55
1481968343
пора вводить лимит на молодёжь...
Ответить
DonBombardir
1481968952
Да, в этом сезоне молодёжь армейцев красавцы
Ответить
sour12
1481984620
Единственный клуб который тратит деньги спонсоров, на развитие стадиона и ДЮСШ...........а не на покупку дорогостоящих иностранцев.......
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Sylpheed
1482134082
Мне кажется желаемое за действительное Роман выдает. Можно по фамильно?
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