Мутко: «Отмену ЧМ-2018 даже обсуждать не хочется. Пока не вижу предпосылок к этому»

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о возможном переносе запланированного в России чемпионата мира 2018 года в другую страну.

«Что касается отмены ЧМ-2018 – мне это даже обсуждать не хочется. Я пока не вижу предпосылок к этому.

Если мы опять возвращаемся к тому, что происходит с допингом, то все-таки второй доклад Макларена – он уже другого плана. И мы уже видим, что речь идет о том, что это какая-то ведомственная организация, ведомственное злоупотребление, не государственное.

Мы исходим из того, что никакой государственной программы укрывательства допинга у нас не было, нет и никогда не будет», – сказал Мутко входе визита в Волгоград.

Также чиновник оценил подготовку Волгоградской области к чемпионату мира.

«Более 60 федеральных и региональных программ направлено на подготовку региона к ЧМ-2018. Около 40 миллиардов рублей выделено на инфраструктурные, гостиничные, дорожные проекты, реконструкцию аэропорта и другие.

Ходом подготовки я удовлетворен. Не без проблем, но в таком большом деле без проблем не бывает, они все решаемы. Вижу, что свои обязательства Волгоградская область по подготовке к ЧМ-2018 выполняет, работает с полной ответственностью.

Мы договорились сегодня о том, чтобы в следующем году провести какие-то два–три тестовых соревнования в Волгограде перед ЧМ-2018. Мы об этом еще будем думать».

Кроме того, Мутко подтвердил, что на новом волгоградском стадионе после ЧМ-2018 будет играть «Ротор».

Напомним, в связи с допинговым скандалом был перенесен чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону, который должен был состояться в Сочи.