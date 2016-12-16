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  • Мутко: «Отмену ЧМ-2018 даже обсуждать не хочется. Пока не вижу предпосылок к этому»

Мутко: «Отмену ЧМ-2018 даже обсуждать не хочется. Пока не вижу предпосылок к этому»

16 декабря 2016, 19:45
8

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о возможном переносе запланированного в России чемпионата мира 2018 года в другую страну.

«Что касается отмены ЧМ-2018 – мне это даже обсуждать не хочется. Я пока не вижу предпосылок к этому.

Если мы опять возвращаемся к тому, что происходит с допингом, то все-таки второй доклад Макларена – он уже другого плана. И мы уже видим, что речь идет о том, что это какая-то ведомственная организация, ведомственное злоупотребление, не государственное.

Мы исходим из того, что никакой государственной программы укрывательства допинга у нас не было, нет и никогда не будет», – сказал Мутко входе визита в Волгоград.

Также чиновник оценил подготовку Волгоградской области к чемпионату мира.

«Более 60 федеральных и региональных программ направлено на подготовку региона к ЧМ-2018. Около 40 миллиардов рублей выделено на инфраструктурные, гостиничные, дорожные проекты, реконструкцию аэропорта и другие.

Ходом подготовки я удовлетворен. Не без проблем, но в таком большом деле без проблем не бывает, они все решаемы. Вижу, что свои обязательства Волгоградская область по подготовке к ЧМ-2018 выполняет, работает с полной ответственностью.

Мы договорились сегодня о том, чтобы в следующем году провести какие-то два–три тестовых соревнования в Волгограде перед ЧМ-2018. Мы об этом еще будем думать».

Кроме того, Мутко подтвердил, что на новом волгоградском стадионе после ЧМ-2018 будет играть «Ротор».

Напомним, в связи с допинговым скандалом был перенесен чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону, который должен был состояться в Сочи.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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ТЕНТК
1481907659
не видит он предпосылок....если раньше категорически отрицал наш Виталя перенос чм,а теперь не видит предпосылок.все таки напугало их их перенос санно-бабслейных соревнований.
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Mi6
1481909146
И кто ему верит?
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forward33
1481909512
Надеемся на лучшее!!!
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kachan63
1481912446
Слепец! Когда прозреет, будет поздно, т.к. всё произойдёт внезапно ( для Мутко), а он будет оправдываться, что "...не видел предпосылок".
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polt
1481913012
А ведь чувствует, шельмец, что пахнет жаренным.
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Semargl18
1481914300
деньги попилены стадионы недостроены а отвечать за это не надо будет... хммм ... отменяйте.
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Небесная
1481915472
Сними розовые очки, может тогда увидишь всю реальность нашего спорта
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subbotaspartak
1481937236
Против России ведётся война, Она уже слепому видна, Сейчас кидают биатлонистов, А ты белый и пушистый. Но мы стояли, будем стоять и сейчас стоим, Но Крым падлюкам не отдадим.
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