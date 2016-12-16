Новый стадион «Динамо» готов на 60 процентов

Старший вице-президент ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов поделился подробностями о ходе строительства нового стадиона «Динамо».

«Основные работы из оставшихся – монтаж кровли из поликарбоната и алюминия, стадионные инженерные работы: устройство футбольного поля, хоккейной и баскетбольной площадок. И, само собой, отделка трибун и внутренней части арены.

Основные конструктивные моменты мы вместе с сегодняшней операцией заканчиваем. Есть еще, конечно, инженерно-технические работы, связанные с теплом, электричеством и мультимедийным оборудованием, но они уже идут полным ходом.

Планируем провести первый тестовый матч 22 октября 2017 года, в день рождения Яшина, именем которого назван стадион. Траву на футбольном поле вы увидите уже летом следующего года.

Если брать в расчет бюджет, то есть финансовые затраты, то мы выполнили где-то 60 процентов от всех работ. При том что и на финишные детали, ту же мультимедийную часть тратится тоже довольно много денег. Но примерно так же можно оценить и готовность проекта. Главные критические моменты, которыми я считал частые задержки в поставках металлоконструкций, мы преодолели», – рассказал Перегудов.