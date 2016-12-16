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  • Казаченок: «В «Аяксе» сказали, что академия «Зенита» входит в пятерку лучших в Европе»

Казаченок: «В «Аяксе» сказали, что академия «Зенита» входит в пятерку лучших в Европе»

16 декабря 2016, 00:45
8

Директор академии «Зенита» Владимир Казаченок рассказал о направлении развития и работе организации, а также о встречах с коллегами из других стран.

«Направление работы академии было выбрано еще два года назад – подготовка футболистов самого высокого качества. Эффективность нашей деятельности зависит не от занятых мест, а от количества игроков, которых сможет принять «Зенит-м», «Зенит-2» и в идеале основной состав. Главное не трофеи, а воспитание игроков.

Скажу так: схема 4-3-3 – именно та расстановка, в рамках которой мы пытаемся добиться совершенствования лучших качеств наших воспитанников. Кстати, это достижение отметили и наши коллеги из Португалии и Нидерландов. В прошлом году мы четырьмя возрастами встречались с «Бенфикой», в этом – с «Аяксом». Голландцы сказали, что академия «Зенита» входит в пятерку лучших в Европе, причем выделяли в первую очередь футбольные качества наших воспитанников. Кстати, международное сотрудничество будет продолжено и расширено. Есть большая вероятность, что в будущем году аналогичные встречи проведем с «Барселоной», – сказал Казаченок.

Также директор академии ответил на вопрос о том, почему в основе «Зенита» не появляются воспитанники.

«Во-первых, было упущено время. Во-вторых, «Зенит» за последнее время совершил резкий шаг вперед. Мы же по разным причинам не смогли быстро перестроить работу, времени на то, чтобы соответствовать требованиям «Зенита», нам объективно не хватило. И еще один момент. Важно, чтобы тренер главной команды верил в молодых футболистов. Доверие и заинтересованность со стороны наставника «Зенита» – вот необходимые факторы для попадания в основной состав. Я не буду называть фамилий, но в академии есть футболисты, которые через два, три года в «Зените» появятся», – сказал Казаченок.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Garrincha58
1481867982
Помню была такая кричалка- Хочу ребенка от Казаченка! Так кричали ленинградские болельщицы,а теперь вместо ребенка актуально кричать футболиста но где они!? в упор не вижу если покупаем Джорджевичей Родичей Йовановичей, а свои все по арендам.За последние 10 лет ни одного своего воспитанника нет в команде и эта академия входит в пятерку лучших?, бред какой то.
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Фан666
1481870961
Школа Зенита наверное даже самая лучшая школа в мире! Только лучшая школа может поставлять ноль игроков в основной состав своей команды и наполнять своими лучшими игроками Первую лигу! Уровень школы зенита - это уровень игры Тосно! Значит Тосно входит в пятёрку лучших клубов Европы! Поздравляю Тосно!
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Nevsky_RU
1481880764
"Направление работы академии было выбрано еще два года назад – подготовка футболистов самого высокого качества" - до этого низкопробных дровосеков годами пытались подготовить?)) Конечно петербуржцев в Зените стало слишком мало. Тем нелепее девиз - один город, одна команда. Скорее бы уже Тосно и Динамо СПб в премьер лигу вышли, надеюсь там то найдётся место дли питерских мальчишек.
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