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УЕФА пока не планирует вводить видеоповторы

15 декабря 2016, 21:00
6

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация пока не планирует применять технологии видеоповторов в соревнованиях под своей эгидой.

«Для меня и для УЕФА это пока остается экспериментом. На сегодняшний день мы не знаем, когда начнем их использовать.

Посмотрим, что случится в будущем, однако сейчас планов по применению повторов у нас нет», – сказал Чеферин.

Весной Международный совет футбольных ассоциаций одобрил тестирование видеоповторов, а летом ФИФА сообщала, что провести испытания на своих национальных соревнованиях готовы Германия, Португалия, Голландия, Бразилия, США и Австралия.

На проходящем в эти дни в Японии Клубном чемпионате мира видеоповторы были использованы уже дважды.

Источник: AS
Европа Чеферин Александер
Комментарии (6)
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Chernyi Lis
1481824973
ну конечно..тогда пропадут взятки против россии..
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veksill
1481827148
ибо не выгодно
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forward33
1481828119
2 матча на ЧМ среди клубов доказали, что повторы нужно вводить. В каждом матче к ним обращались.
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Par Mezan
1481828616
...А ещё надо создать очередную международную комиссию по голам и нарушениям на футбольном поле - на базе ООН, ПАСЕ и всяких других мудаков, как экскримент.... А, плять, чуть про Гаагу не забыл !.. Из футбола делают гавно!
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Павел Буре
1481836520
Ну не могу я их понять!!! 3 видеоповтора за игру от каждой команды по просьбе капитана команды и все проблемы решены.!!!
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ANTITERROR
1481860304
Да никогда не ввидут видеоповторы в футболе,пока есть коррупция и договорняки.
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