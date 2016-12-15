УЕФА пока не планирует вводить видеоповторы

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация пока не планирует применять технологии видеоповторов в соревнованиях под своей эгидой.
«Для меня и для УЕФА это пока остается экспериментом. На сегодняшний день мы не знаем, когда начнем их использовать.
Посмотрим, что случится в будущем, однако сейчас планов по применению повторов у нас нет», – сказал Чеферин.
Весной Международный совет футбольных ассоциаций одобрил тестирование видеоповторов, а летом ФИФА сообщала, что провести испытания на своих национальных соревнованиях готовы Германия, Португалия, Голландия, Бразилия, США и Австралия.
На проходящем в эти дни в Японии Клубном чемпионате мира видеоповторы были использованы уже дважды.
Источник: AS