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  • Бабаев: «ЦСКА хочет взять нападающего, который усилит команду – классного игрока»

Бабаев: «ЦСКА хочет взять нападающего, который усилит команду – классного игрока»

15 декабря 2016, 14:46
17

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб находится в поиске качественного нападающего. При этом армейцы не рассматривают возрастных звездных игроков.

«Ищем усиление практически везде: и Европа, и Южная Америка, и Африка. Хочется взять нападающего, который усилит команду – классного игрока. Это непростая задача, но мы будем стараться.

Вы знаете, что ЦСКА редко покупает звезд, тем более звезд на пенсии. Поэтому идем по проторенной дорожке. Сейчас не идет речи о возвращении в команду кого-то из прежних игроков», – заявил Бабаев.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (17)
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Garrincha58
1481806427
классные нападающие Павлюченко или Кержаков почему их не взять в аренду а лучше заберите Кокошку сделайте милость Зениту хоть разок
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subbotaspartak
1481806535
Берите Самедова, игрок пропадает, Его точно вам не хватает.
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cska-62
1481809651
Так зачем было брать Траоре и Ионова? Тоже не юноши... Первому - 26, второму - 27... И возможности каждого были хорошо известны. Да, оба уровень РФПЛ, если будут стараться играть, но не лидеров РФПЛ! И уж, конечно, они не для Лиги Чемпионов... А Панченко отправили в аренду... Их сверстника, но куда более талантливого и забивного! Может переговоры ведутся о покупке или аренде Мемфиса Депая? Хорошо бы, но сомневаюсь, что он ЦСКА сейчас по карману... Молод (22 года), безумно талантлив, и место в "МЮ" не имеет... Там теперь 35-летний Ибрагимович отжигает! И неплохо это делает!
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Мясной Упырь
1481810344
Погреба можно взять или бухарова. Выбор есть надо только поискать
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hunta
1481813339
Хочется.., бесплатно.....
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Boozman
1481815371
Ну, как минимум мы уже знаем цвет кожи будущего нападающего
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Joko21
1481815813
денег то с гулькин клюв. Все логично
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magistr333
1481816831
если бороться за чемпионство одного форварда мало будет.а если не бороться-то лучше своих накачивать
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T 72
1481820395
Возьмёте усилителя,ослабителей куда денете?)
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Wind Of Life
1481855287
страшный сон болельщика ЦСКА - за зимнее трансферное окно: - нового нападающего не взяли - Караваева не выкупили - Базелюка не вернули - Панченко не вернули - Мусу, Думбию, Вагнера Лава, Ивицу Олича, Рахимича не вернули - Траоре остался
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