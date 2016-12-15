«Динамо» планирует сыграть товарищеский матч с «Барселоной»

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов отметил, что московское «Динамо», скорее всего, не сможет договориться с иностранной командой по проведению товарищеского матча, приуроченного к открытию нового стадиона. Официальный запуск арены запланирован на октябрь 2017 года.

«Открытие, как вы знаете, запланировано у нас на октябрь 2017 года. Но в это время серьезный иностранный клуб приехать не сможет из-за загруженного графика, поэтому мы, скорее всего, проведем игру с отечественной командой. А вот в 2018-м хотим позвать серьезного иностранного соперника – либо сборную, либо клуб. Могу даже открыть секрет – мы ведем переговоры с «Барселоной», – заявил Перегудов.