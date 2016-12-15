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«Динамо» планирует сыграть товарищеский матч с «Барселоной»

15 декабря 2016, 14:10
15

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов отметил, что московское «Динамо», скорее всего, не сможет договориться с иностранной командой по проведению товарищеского матча, приуроченного к открытию нового стадиона. Официальный запуск арены запланирован на октябрь 2017 года.

«Открытие, как вы знаете, запланировано у нас на октябрь 2017 года. Но в это время серьезный иностранный клуб приехать не сможет из-за загруженного графика, поэтому мы, скорее всего, проведем игру с отечественной командой. А вот в 2018-м хотим позвать серьезного иностранного соперника – либо сборную, либо клуб. Могу даже открыть секрет – мы ведем переговоры с «Барселоной», – заявил Перегудов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Испания. Примера Барселона Динамо
Комментарии (15)
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Тазит
1481800511
Хорошее дело... Под него можно будет не хилый бюджет освоить...
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fon_der_tan
1481800937
Особенно это смешно звучит на фоне новости об отказе ВТБ от финансирования Динамо...
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ivanthebest
1481801909
Одни уже кричали про "Челси-минимум", а в итоге вышел жалкий пшик...
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Nikita Suarez
1481802421
Ага,а Всю выручку Пашке и Дениске на долги)
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kykyi
1481802755
Бомбардир, хорош хохмить.
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gigs84
1481805911
Играть с Барселоной? Охота опозориться?
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Аристократ Олжик
1481806302
Сборная Антигуа и Барбуда, они в любое время могут . . .
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uBaH_
1481807323
Был один такой уже гыгы ;)В итоге с Торпедо играли
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swot1205
1481807792
Опять отвалят Барселоне несколько лямов чтобы за свои же деньги быть униженными
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Boozman
1481815728
Ключевое слово здесь "планирует"
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