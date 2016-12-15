«Барселона» намерена предложить Месси 35 миллионов в год без вычета налогов

Руководство «Барселоны» разрабатывает новый контракт для Лионеля Месси. Аргентинцу готовы предложить соглашение с годовой зарплатой в 35 миллионов евро без вычета налогов. В текущем сезоне футболисту уже повышали оклад, который теперь составляет 29 миллионов. Если нападающий согласится на новые условия, то каталонцы будут тратить в год 140 миллионов евро на зарплату лишь двум футболистам – Неймару и Месси.

В текущем сезоне аргентинец провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.