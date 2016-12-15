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  • «Барселона» намерена предложить Месси 35 миллионов в год без вычета налогов

«Барселона» намерена предложить Месси 35 миллионов в год без вычета налогов

15 декабря 2016, 13:24
11

Руководство «Барселоны» разрабатывает новый контракт для Лионеля Месси. Аргентинцу готовы предложить соглашение с годовой зарплатой в 35 миллионов евро без вычета налогов. В текущем сезоне футболисту уже повышали оклад, который теперь составляет 29 миллионов. Если нападающий согласится на новые условия, то каталонцы будут тратить в год 140 миллионов евро на зарплату лишь двум футболистам – Неймару и Месси.

В текущем сезоне аргентинец провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
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and4ever86
1481798462
это какой же подоходный налог в Испании? 35 - Месси, ну пусть 30 неймару? Итого 65, но это без налогов. Т.е. 75 на налоги....это процентов 60....ахренеть можно!
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dimid
1481799205
мало!!!
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TonicIG
1481799510
Все ради лео
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multiscan
1481802681
Для нынешнего Месси - явно многовато!
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pntrz
1481804529
кредитная нагрузка на Барселону повышается
Ответить
panmon
1481812314
Когда людям нечем заняться - перерабатывают контракт который вчера подписали...
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Ty4ka98
1481815482
Это с вычетом налогов.
Ответить
levon_man
1481816784
Заплатив столько и удержав Месси Барса заработает раза в 2 больше
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bafor
1481817718
Т.е. 35 миллионов платить будут Месси чистыми? Или он сам будет платить свои налоги со этих 35 лямов?
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Алеха32
1481819183
Статистика для рфпл заоблочная к сожалению (
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