Перегудов: «Это правильно, что у московского «Динамо» будет один хозяин»

В руководстве банка ВТБ прокомментировали свое решение прекратить участие в управлении клубом «Динамо». Ранее стало известно, что Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу бело-голубых решено передать 74% акций.

«Мы знали об этом решении и готовили его. Очень правильно, что у футбольного клуба «Динамо» будет один хозяин, не только с точки зрения управления, но и с точки зрения акционерного капитала. Общество «Динамо» будет само принимать решения и управлять футбольным клубом. Всегда хорошо, когда спрос с кого-то одного и ясно, кто командует», – заявил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.