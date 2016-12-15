Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Банк ВТБ прекратит поддержку «Динамо» сразу после получения решения оценщика

Банк ВТБ прекратит поддержку «Динамо» сразу после получения решения оценщика

15 декабря 2016, 11:10
17

Банк ВТБ прекратит сотрудничать с московским «Динамо» сразу после того, как получит решение оценщика по стоимости принадлежащих ему акций футбольного клуба.

С таким заявлением выступил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов.

«Мы готовы продать акции по цене, которую установит оценщик – не ниже рыночной. Нам нужно решение оценщика. Как только оно будет, мы сразу же прекращаем участие (в АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва»)», – заявил он.

Ранее в ВТБ сообщили о планах продать 74% акций клуба Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Динамо
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lexa_Lexa
1481789700
А стадион зачем строят?
Ответить
kykyi
1481790750
Так, теперь и эти игроков продавать начнут, интересно, кому?
Ответить
seawave
1481791555
Время выносить мусор ;)
Ответить
filosof sparty
1481792776
Жаль Динамо, не хотелось бы, чтоб они повторили участь Торпедо
Ответить
Jack24
1481794338
что то все команды разваливаются. жалко Динамо
Ответить
juvseriy
1481796235
Во втором круге слив матчей пойдет, чтоб в премьер лигу не выйти? С одной стороны хорошо, во всех бы клубах были бы финансовые проблемы глядишь все бы за границу рвались наши футболеры
Ответить
Tostao
1481802729
Вот так - отжали землю, стадион ... Спасибо Ротенбергу с Аджоевым, пустили клуб в долги.
Ответить
СашкаГуров
1481802763
как так
Ответить
Егор Велунов
1481804312
Уход ВТБ это большая свобода для клуба в поиске спонсоров, но будут ли они, вот в чём вопрос.
Ответить
olebar73
1481816373
Предётся прекратить свои отношения с ВТБ(карты,вклады,кредиты)...
Ответить
Главные новости
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
15
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
2
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
Все новости
Все новости
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
09:49
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
Вчера, 14:49
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
Вчера, 09:25
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
10
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+