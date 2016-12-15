Банк ВТБ прекратит поддержку «Динамо» сразу после получения решения оценщика

Банк ВТБ прекратит сотрудничать с московским «Динамо» сразу после того, как получит решение оценщика по стоимости принадлежащих ему акций футбольного клуба.

С таким заявлением выступил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов.

«Мы готовы продать акции по цене, которую установит оценщик – не ниже рыночной. Нам нужно решение оценщика. Как только оно будет, мы сразу же прекращаем участие (в АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва»)», – заявил он.

Ранее в ВТБ сообщили о планах продать 74% акций клуба Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».