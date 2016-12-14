Корнеев ушел с поста спортивного директора «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев ушел со своего поста. На эту должность он был назначен в августе этого года.

«ФК «Локомотив» сообщает о расторжении трудового договора со спортивным директором Игорем Корнеевым по соглашению сторон. Благодарим Игоря Владимировича за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении на официальном сайте железнодорожников.

Будучи игроком, Корнеев выступал за ЦСКА, «Эспаньол», «Барселону», «Херенвен», «Фейеноорд» и «Бреду». После завершения карьеры работал в академии «Фейеноорда», помощником тренера сборной России и спортивным директором «Зенита».