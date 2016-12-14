Лебедев: «Во время ЧМ-2018 мы не хотим позора, который был во Франции на Евро»

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что обыски в Доме болельщиков «Локомотива» и у лидеров фанатов ЦСКА связаны с подготовкой к чемпионату мира 2018 года.

«Это напрямую связано с проведением чемпионата мира: правоохранительные органы пытаются построить болельщиков, заставить их вести себя так, как хочет МВД. В связи с этим сейчас идет процесс запугивания, поднимаются старые дела, эксцессы на стадионах – по «Локомотиву» вы понимаете, что если бы у правоохранительных органов была прямая заинтересованность в расследовании этого дела, то процесс начался бы на следующий день, однако прошел год.

Понятно, что на фоне неприятностей, которые случились с нашими болельщиками во Франции, сейчас МВД дает понять всему миру: «Мы наведем порядок железной рукой, и все будет в порядке». Конечно, порядок нужен, а его организовывает принимающая сторона – мы не хотим позора, который был во Франции, когда органы были бессильны во время столкновений болельщиков.

Такие методы вызывают среди болельщиков только злобу. По-моему, можно было сесть за стол переговоров с лидерами всех фанатских объединений и попытаться обсудить эти вопросы. Но у нас, похоже, решили показать, кто в доме хозяин, – дай бог не нарваться на ответную реакцию болельщиков», – сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что обыск у болельщиков «Локомотива» связан с экстремистскими кричалками в матче Лиги Европы прошлого сезона против «Скендербеу». В результате этих обысков были задержаны четыре фаната.