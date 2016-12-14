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  • Лебедев: «Во время ЧМ-2018 мы не хотим позора, который был во Франции на Евро»

Лебедев: «Во время ЧМ-2018 мы не хотим позора, который был во Франции на Евро»

14 декабря 2016, 19:30
9

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что обыски в Доме болельщиков «Локомотива» и у лидеров фанатов ЦСКА связаны с подготовкой к чемпионату мира 2018 года.

«Это напрямую связано с проведением чемпионата мира: правоохранительные органы пытаются построить болельщиков, заставить их вести себя так, как хочет МВД. В связи с этим сейчас идет процесс запугивания, поднимаются старые дела, эксцессы на стадионах – по «Локомотиву» вы понимаете, что если бы у правоохранительных органов была прямая заинтересованность в расследовании этого дела, то процесс начался бы на следующий день, однако прошел год.

Понятно, что на фоне неприятностей, которые случились с нашими болельщиками во Франции, сейчас МВД дает понять всему миру: «Мы наведем порядок железной рукой, и все будет в порядке». Конечно, порядок нужен, а его организовывает принимающая сторона – мы не хотим позора, который был во Франции, когда органы были бессильны во время столкновений болельщиков.

Такие методы вызывают среди болельщиков только злобу. По-моему, можно было сесть за стол переговоров с лидерами всех фанатских объединений и попытаться обсудить эти вопросы. Но у нас, похоже, решили показать, кто в доме хозяин, – дай бог не нарваться на ответную реакцию болельщиков», – сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что обыск у болельщиков «Локомотива» связан с экстремистскими кричалками в матче Лиги Европы прошлого сезона против «Скендербеу». В результате этих обысков были задержаны четыре фаната.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (9)
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Антибиотик
1481734503
Чемпионат мира 2018? Ага, чемпионат мира по скелетону 2017 уже отобрали. Тоже самое нас ждет и в 2018 году. Увы, но удоты европейские лижут у шакалов американских, поэтому пока мы и в допинге первые и золото Скифов хохлам отдадут. Но, поверьте, так будет не всегда.
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cska-62
1481740841
Одно дело - массовые беспорядки на стадионах и пиротехника, и совершенно другое - "кричалки", какими бы оскорбительными для кого-то они не были. Смешивать первое со вторым - не глупость, а ВРЕДИТЕЛЬСТВО! Не говоря уже о том, что под маской так называемой борьбы с "экстремизмом", расизмом и нацизмом сегодня по всему миру скрывается куда более ужасный и наглый до безобразия расизм и нацизм! И это уже даже школьники понимают!
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Бриг
1481741349
Депутат Госдумы Игорь Лебедев - известный провокатор, зарабатывающий дешевую популярность за счет болельщиков. В этой связи странно то, что он "член исполкома РФС". Таких нужно близко к организации футбола не пускать.
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Фан666
1481745131
Когда англичан били так все ликовали и тот же Лебедев поддерживал мордобой, а теперь оказывается это позор был
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Gullit 76
1481746903
И кого тут больше опасаться?Идиотов которых как все знают(на примере украины)футбол вовсе не интересует - главное по стопам герострата посвинячить вволю или этих мудаков с дубинками которые свой народ ненавидят больше всего на свете?
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кошмарик
1481748233
не хотим позора.. а вы с Мамаевым и Кокориным согласовали количество шампанского?
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Nerlinger
1481751956
Кроме позора ни кто ничего и не ждёт
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perm 242
1481776314
к большому сожалению это опять случится ...
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