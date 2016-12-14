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  • Глава Олимпийского комитета России надеется, что бойкота ЧМ-2018 не будет

Глава Олимпийского комитета России надеется, что бойкота ЧМ-2018 не будет

14 декабря 2016, 19:15
2

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил надежду, что чемпионат мира 2018 года не будет бойкотирован, комментируя ситуацию с мировым первенством по бобслею и скелетону.

«В спорте бойкоты, особенно по политическим причинам, самое ужасное, что может быть. Этими причинами они, скорее всего, и руководствовались. Футбола, надеюсь, это не коснется», – сказал Жуков.

ЧМ-2017 по бобслею и скелетону должен был пройти в Сочи, однако был перенесен. До решения о переносе несколько стран объявили, что будут бойкотировать соревнования.

Источник: ТАСС
Россия
Комментарии (2)
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multiscan
1481733451
На сайте Чемпионат.ру появилась интересная, на мой взгляд, статья о том, как, когда и почему футбольный ЧМ у нас, всё-таки, отнимут. Случиться это должно не позже конца осени 2017 года. Будем посмотреть!
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MUKHTARR
1481735443
Да пусть байкотируют, хоть так станем чемпионами
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