Глава Олимпийского комитета России надеется, что бойкота ЧМ-2018 не будет

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил надежду, что чемпионат мира 2018 года не будет бойкотирован, комментируя ситуацию с мировым первенством по бобслею и скелетону.

«В спорте бойкоты, особенно по политическим причинам, самое ужасное, что может быть. Этими причинами они, скорее всего, и руководствовались. Футбола, надеюсь, это не коснется», – сказал Жуков.

ЧМ-2017 по бобслею и скелетону должен был пройти в Сочи, однако был перенесен. До решения о переносе несколько стран объявили, что будут бойкотировать соревнования.