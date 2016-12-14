Тренер вратарей «Крыльев Советов» покинул клуб по семейным обстоятельствам

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков объявил о расторжении соглашения с тренером вратарей команды Ги Мартенсом. По словам функционера, бельгиец попросил отпустить его по семейным обстоятельствам.

«Нам пришлось расстаться по обоюдному согласию с тренером вратарей команды Ги Мартенсом. Клуб очень благодарен ему за проделанную работу. Он сам подошeл и попросил отпустить его из-за семейных проблем. Мы сделали это скрепя сердце, потому что Мартенс – это большой профессионал. У него было шикарное отношение к клубу, команде и своей работе. Мы пошли навстречу тренеру, поэтому приняли решение отпустить его» – сказал Шашков.