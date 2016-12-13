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  • Кононов: «Для российского футбола большая проблема – кумовство»

Кононов: «Для российского футбола большая проблема – кумовство»

13 декабря 2016, 08:40
9

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о главных проблемах в российском футболе. По его словам, в стране многое решают связи и знакомство.

«Сейчас мы пытаемся и стараемся идти в ногу с европейским футболом в ногу, но не успеваем. Для России большая проблема – кумовство. Связи и знакомства решают порой многое. Руководители клубов не особо хотят персонал или главных тренеров, вместо того, чтобы менять некомпетентных людей. Футбол строится на мелочах. Если в клубе на каждой должности работают профессионалы, то результат работы не заставит себя ждать.

Если выделять главные проблемы российского футбола, то это недостаточно подготовленные кадры, инфраструктура, а также система подготовки футболистов и система развития футбола в целом в стране», – заявил Кононов

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Россия Кононов Олег
Комментарии (9)
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shinnik
1481608816
Главный Кум в Минске сидит.
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bolela_16
1481612538
В этом есть доля правды...
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Валерий2705
1481614057
хоть статью напишите нормально, недосайт
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nemolod
1481616253
Открыл Америку! А где этого кумовства нет,то там большие деньги решают все!
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x-x-x-x-x
1481616834
ну так и есть. нет родственников то мальчик не пробьеться. а талантливый провалиться
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FanatSerj
1481619387
Это не только в футболе так, а футбол это лишь зеркало общества. Для начало бы как раз стоило инфраструктуру поднять.
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Егор Велунов
1481619625
Кононов, к сожалению, прав, и особенно кумовство развито на более низком уровне спортивных школ и команд низших лиг...
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iuda
1481627740
А главный Кум - это Большой Рубель или лучше Доллар
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