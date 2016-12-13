Кононов: «Для российского футбола большая проблема – кумовство»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о главных проблемах в российском футболе. По его словам, в стране многое решают связи и знакомство.

«Сейчас мы пытаемся и стараемся идти в ногу с европейским футболом в ногу, но не успеваем. Для России большая проблема – кумовство. Связи и знакомства решают порой многое. Руководители клубов не особо хотят персонал или главных тренеров, вместо того, чтобы менять некомпетентных людей. Футбол строится на мелочах. Если в клубе на каждой должности работают профессионалы, то результат работы не заставит себя ждать.

Если выделять главные проблемы российского футбола, то это недостаточно подготовленные кадры, инфраструктура, а также система подготовки футболистов и система развития футбола в целом в стране», – заявил Кононов