Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вынужден будет пропустить церемонию вручения «Золотого мяча». Причиной этому послужил клубный чемпионат мира, которой пройдет в Японии. Ожидается, что во время церемонии будет использовано заранее записанное видеообращение футболиста. Появление в прямом эфире португальца маловероятно, так как в Японии в это время будет пять часов утра.

Ранее сообщалось, что Роналду уже принял участие в официальной фотосессии. Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен в понедельник, 12 декабря, в 22:00 по московскому времени.