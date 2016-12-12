Экс-игрок академии «Динамо»: «Попасть в команду можно было за 300 тысяч»

Бывший футболист академии «Динамо» рассказал о том, как ему предлагали пойти на повышение в клубной иерархии за 300 тысяч рублей.

«В «Динамо» попал просто: пришел на просмотр, сыграл двусторонку, понравился тренеру, который вел команду моего года рождения. Как раз в тот момент в «Динамо» появился Аджоев-младший — сын на тот момент спортивного директора клуба Аджоева. Он, кстати, приходил и за три года до момента, когда Аджоев-старший стал спортивным директором «Динамо». Ему тогда с порога сказали: «До свидания». Вместе с появлением в клубе папы его талант был оценен по достоинству, да так, что его сразу взяли на контракт в дубль.

Я же выходил на поле нечасто. Все зависело от того, сколько людей спускали из дубля. Если мало, то выходил, если много, то оставался на скамейке. В определенный момент несколько бывалых ребят из дубля донесли до меня суть: есть вариант попасть в дубль, но ты должен заплатить 300 000 рублей. Эти деньги вообще ничего не гарантируют, но ты получаешь какое-то время в дубле.

Ты платишь 300 тысяч, с тобой подписывают контракт, но договор составляется таким образом, что тебя могут выгнать в любой момент без компенсации, «в одностороннем порядке». Могут и зарплату не выплатить, и ты ничего не сможешь сделать. Скорее всего, с тобой расстанутся через два-три месяца, но все это время ты будешь в команде и получишь шанс засветиться.

Зарплата дублеров составляла не больше 20 тысяч рублей в месяц, но ее, повторюсь, могли не выплатить. У тех, кто в дубле давно, то есть не первый сезон, зарплата – 36 000 рублей. У этих людей были самые большие зарплаты, а главное – премии. Если они проводили на поле больше 60 минут, а команда выигрывала, то «старички» получали 18 000 рублей в качестве бонуса.

Я не стал платить 300 000. У меня их банально не было. Но даже если бы были, то какой смысл? Меня могли выгнать через несколько месяцев. Решил, что лучше будет попробовать пробиться через вторую лигу – так, как пробует подавляющее большинство ребят, желающих заиграть», – рассказал бывший футболист академии «Динамо» на условия анонимности.

Напомним, что в прошлом сезоне столичное «Динамо» впервые в истории клуба вылетело в ФНЛ.