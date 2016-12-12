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  • Экс-игрок академии «Динамо»: «Попасть в команду можно было за 300 тысяч»

Экс-игрок академии «Динамо»: «Попасть в команду можно было за 300 тысяч»

12 декабря 2016, 10:28
30

Бывший футболист академии «Динамо» рассказал о том, как ему предлагали пойти на повышение в клубной иерархии за 300 тысяч рублей.

«В «Динамо» попал просто: пришел на просмотр, сыграл двусторонку, понравился тренеру, который вел команду моего года рождения. Как раз в тот момент в «Динамо» появился Аджоев-младший — сын на тот момент спортивного директора клуба Аджоева. Он, кстати, приходил и за три года до момента, когда Аджоев-старший стал спортивным директором «Динамо». Ему тогда с порога сказали: «До свидания». Вместе с появлением в клубе папы его талант был оценен по достоинству, да так, что его сразу взяли на контракт в дубль.

Я же выходил на поле нечасто. Все зависело от того, сколько людей спускали из дубля. Если мало, то выходил, если много, то оставался на скамейке. В определенный момент несколько бывалых ребят из дубля донесли до меня суть: есть вариант попасть в дубль, но ты должен заплатить 300 000 рублей. Эти деньги вообще ничего не гарантируют, но ты получаешь какое-то время в дубле.

Ты платишь 300 тысяч, с тобой подписывают контракт, но договор составляется таким образом, что тебя могут выгнать в любой момент без компенсации, «в одностороннем порядке». Могут и зарплату не выплатить, и ты ничего не сможешь сделать. Скорее всего, с тобой расстанутся через два-три месяца, но все это время ты будешь в команде и получишь шанс засветиться.

Зарплата дублеров составляла не больше 20 тысяч рублей в месяц, но ее, повторюсь, могли не выплатить. У тех, кто в дубле давно, то есть не первый сезон, зарплата – 36 000 рублей. У этих людей были самые большие зарплаты, а главное – премии. Если они проводили на поле больше 60 минут, а команда выигрывала, то «старички» получали 18 000 рублей в качестве бонуса.

Я не стал платить 300 000. У меня их банально не было. Но даже если бы были, то какой смысл? Меня могли выгнать через несколько месяцев. Решил, что лучше будет попробовать пробиться через вторую лигу – так, как пробует подавляющее большинство ребят, желающих заиграть», – рассказал бывший футболист академии «Динамо» на условия анонимности.

Напомним, что в прошлом сезоне столичное «Динамо» впервые в истории клуба вылетело в ФНЛ.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ Динамо Аджоев Гурам
Комментарии (30)
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Dgad
1481528515
Да у нас везде только все по блату да за бабки, а потом почему нет спортсменов, так потому что талантливые не получают шанс.,а за бабки проталкивают только богатеньких. В Димано же еще и Ротенберг был,)
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filosof sparty
1481532178
Футбол, хоккей и все коммерческие виды спорта у нас этим страдают… Пока золотые мальчики играют, более одаренные на лавке сидят! Ну и откуда взяться хорошим игрокам!???
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I'm
1481533155
Давно играю в футбол. Играл в разных городах, т.к. родители военнослужащие. И один человек с которым довелось играть в одной команде рассказал, что в свое время ему предложили играть за одну команду только за 92 год (сам он 1989г), ему обещали переделать паспорт. НО!!! нужно было заплатить 800 тысяч рублей..Вот поэтому слова этого человека мне не кажутся ложью
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Томь вперёд
1481533551
Не удивительно для России! А потом удивляемся нашим результатам!
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xColaz
1481534245
Нужно срочно закрыть Динамо!
Ответить
алекс88
1481534668
Сейчас каждый может столько фантазий про любой клуб наплести что ееепппппааать копать...особенно ананимно....Павлюк к примеру ананимно один обыгрывал основу барсы на тренировке....1 против 11 и выиграл 5-0.....за 25 рублей
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Mityai90
1481534927
Да всем уже давно известно, что если хочешь попасть в состав плати бабло, так и будет наш футбол в говне пока такое будет продолжаться! Талантливые ребята играют во 2-ой, 3-ей лиге, а мажорчики кривоногие играют в условном Динамо.
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ggggggr
1481537314
в академии динамо тбилиси точно так же.закончил академию и предложили в дубль за 25к$.... пришлось играть в командах середнячков чемпионата Грузии..до травмы
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kykyi
1481537471
Самое хреновое, что то же происходит с врачами инженерами и даже с водилами.
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MrVanes-Zenit
1481540157
А потом мы удивляемся, почему сборная никакая
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