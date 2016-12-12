Карпин: «Спартак» заслуженно идет на первом месте»

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин уверен, что московский клуб идет в лидерах чемпионата России вполне заслуженно. Этому способствуют не только запредельное желание и эмоции, но и квалифицированные футболисты.

«Спартак» проводит неплохой сезон, команда сейчас явно на эмоциональном подъеме, идет на первом месте, все хорошо. Но если кто-то видит и скажет мне, в какой футбол играет сейчас «Спартак», я буду очень рад. Потому что лично я до сих пор понять этого не могу. А то, что есть запредельное желание и эмоции, – в этом отношении все великолепно.

Кроме эмоций и желания еще есть квалифицированные футболисты. И все это в совокупности дает желаемый результат. «Спартак» заслуженно идет на первом месте. Красно-белые выступают стабильно, а у других команд хватает проблем», – считает Карпин.

«Спартак» идет на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. После 17 туров на счету московской команды 40 очков.